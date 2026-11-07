Una de las uvas que más representa ese fuerte carácter español es, sin duda, la Pedro Ximénez, capaz de ser dulce y amarga según cómo se la trate.

Las primeras semillas llegaron a la Península con Carlos I de España y V de Alemania. Ese joven monarca que no sabía muchas cosas del país que le tocaba reinar, vino en 1519 acompañado de campesinos de las riberas del Rin y Mosela como parte de lo que se llamó "Los tercios de alemanes".

En su zurrón trajeron sarmientos de uvas alemanas desconocidas hasta entonces, como la riesling, weissable y elbling, pero que siglos después mutaron hasta tener sus propias características que no se parecen a nada que suene a alemán.

Uvas pasas con las que se realizan parte de los vinos dulces de Ximénez-Spínola. E. E.

Ni siquiera le ha quedado un toque germano en el nombre: de Peter Siemens, el primer viticultor germano que plantó estas vides, pasó a llamarse Pedro Ximénez, según se explica en la edición de 1636 de Cosmographia Generalis del geógrafo holandés Paul Merula.

Si hubo un lugar donde esta uva echó raíces, y no sólo físicamente hablando, fue sin duda en el Marco de Jerez. En esta tierra, hay bodegas que 500 años después son capaces de hacer hasta 14 elaboraciones sólo con la Pedro Ximénez que van desde vinos secos y dulces hasta brandies y vinagres.

Concretamente, sus mayores custodios son, sin duda, los Ximénez-Spínola, una de las bodegas más antiguas de la zona cuya primera exportación documentada data de hace casi 300 años, en 1729.

Los sucesores de Phelipe Antonio Zarzana Spínola han hecho de su amor a la Pedro Ximénez el motor que guía la existencia de la propia bodega y su trabajo: es la única casa que trabaja exclusivamente esta uva, llegando a obtener el reconocimiento de una "Denominación Varietal Pedro Ximénez de Acreditación Propia".

Pero, además, la novena generación de esta familia que dirige la bodega se ha convertido en un caso insólito en Jerez ya que tiene vendida la mayor parte de su producción de vinos y brandies incluso antes de que estén embotellados y listos para su comercialización. Algo que sólo se puede comparar con algún viñedo tradicional de Francia de mucha calidad.

En la bodega Ximénez-Spínola se elaboran hasta 14 referencias elaboradas con Pedro Ximénez. E. E.

Es la propia familia, que conforman esta "casa de viticultores", la que ha elegido esta forma de elaborar sus productos para poner en valor siempre la calma y la calidad de un trabajo centenario sobre la cantidad y las prisas.

"Elaboramos lo que la uva y las soleras nos permiten, no lo que pide el mercado. El ritmo lo marca el viñedo y la evolución en madera. Esto hace que cada una de nuestras botellas sea verdaderamente única”, señala José Antonio Zarzana, viticultor y propietario actual de las Bodegas Ximénez-Spínola.

Esta producción limitada y numerada, basada en una tradición que roza la perfección en sus tragos, es la que hace que agoten existencias incluso antes de lanzar nuevas referencias al mercado. Pero ellos aseguran que es la forma en la que hay que trabajar un producto artesanal como el suyo.

Tampoco es habitual en Jerez, ni en ninguna parte del mundo, la férrea lealtad de esta bodega por una uva, la Pedro Ximénez, y más en un territorio históricamente ligado a otras variedades como la Palomino. Aquí llegan a presentar un portfolio de hasta 14 referencias muy diferentes entre sí.

Es la única bodega del Marco de Jerez que se dedica elaborar productos de una sola uva. E. E.

"En Jerez casi todo se ha construido alrededor del fino y el oloroso de uva Palomino. Nosotros históricamente nos hemos quedado desarrollando la Pedro Ximénez para sacar lo mejor de ella en todos sus procesos", aclara José Antonio Zarzana, que dirige la bodega desde hace más de 20 años.

Además, en Ximénez-Spínola mantienen las técnicas tradicionales en su forma de elaborar como el soleo de la uva, que se hace sobre camadas de esparto entre cepas, y la fermentación en barrica con levaduras autóctonas. Y sin dejar de hacer vinos insólitos y absolutamente secos que nunca se habían visto en Jerez.

"Cada generación hereda soleras antiguas y también deja preparadas las bases de lo que continuarán los sucesores", advierte el que es ya la novena generación de Ximénez-Spínola, de cara a la décima.

Este templo sagrado trabaja en los pagos de Carrascal, Añina y Los Tercios, todo un homenaje a su origen, calificados como Jerez Superior, dentro de la zona de mayor calidad vitícola de la Denominación de Origen.

La Pedro Ximénez tiene su origen en Alemania y llegó a España en el siglo XVI con "Los tercios de Alemanes". E. E.

Exportaciones históricas

Los vinos llevan la etiqueta histórica del siglo XIX cuando se empezaron a embotellar en Jerez. E. E.

Como hemos dicho, la bodega Ximénez-Spínola es una de las históricas en el Marco de Jerez, sobre todo por haber pertenecido a una misma familia y dedicarse a una misma uva. Un matrimonio que se remonta a 1729 cuando ya se hacían exportaciones de sus vinos en barrica a los puertos de Nueva España, fundamentalmente Veracruz y posteriormente a Bristol, en Reino Unido.

Al principio, como muchas bodegas de la zona, comercializaron los caldos a granel, principalmente hacia Inglaterra, hasta que a finales del siglo XIX la Compañía Mercantil Phelipe Zarzana Spinola y Cía creó ya la marca Ximénez-Spínola, con la llegada de la fabricación de sus propias botellas a Jerez.

Desde entonces, las etiquetas de este producto artesanal y tradicional siguen manteniendo el diseño original de esa primera exportación propia, en 1894.