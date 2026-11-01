Una copa grande, unos cubitos y algo para picar. Esa escena también interesa a las bodegas, que están buscando cómo participar en ella con algo distinto del blanco de siempre.

El spritz les ofrece una vía concreta: convertir sus vinos en bebidas con burbujas, perfiles aromáticos más abiertos a los cítricos y las hierbas y una graduación que, en algunas propuestas, baja hasta los 5,5 grados.

No es solo otra receta para el aperitivo. Es una manera de salir a buscar al consumidor en momentos en los que quizá pediría otra cosa.

Ahora el spritz sabe a vino Freepik

Los últimos lanzamientos ayudan a entender el movimiento. Viñas del Vero acaba de trasladar dos de sus variedades más reconocibles, chardonnay y gewürztraminer, a este formato.

Codorníu ha ido un paso más allá con un spritz 0,0% elaborado a partir de vino espumoso desalcoholizado. Cambian las fórmulas, pero comparten la intención de ofrecer alternativas más sencillas de servir y adaptarse a distintas decisiones de consumo, incluida la de no beber alcohol.

La botella ya no contiene necesariamente el vino que conocíamos, sino una bebida que parte de él para llegar a otro público.

Y ahí está el matiz: no se trata de echar hielo a cualquier vino ni de presentar estos aperitivos como sustitutos de un fino o un verdejo. Son elaboraciones con entidad propia, pensadas para tomarse de otra manera.

Croft Twist, de González Byass, combina vino de palomino con saúco, limón y hierbabuena; la novedad de Codorníu conserva el color naranja y el servicio con hielo del spritz, pero prescinde del alcohol.

Estas siete botellas permiten asomarse a esa búsqueda de las bodegas: seguir presentes en el aperitivo, aunque para ello tengan que cambiar lo que sirven.

Codorníu Spritz 0,0%

El color naranja resulta familiar; lo que cambia está en la elaboración. Codorníu parte de un vino espumoso de uvas propias, desarrollado por su equipo de enología, que después desalcoholiza para obtener este spritz 0,0%.

Codorníu Spritz 0,0% Codorníu

Los cítricos y las notas herbales definen una propuesta que traslada el aperitivo a una copa sin alcohol, sin exigir mezclas ni medidas.

La recomendación de la casa es servirlo bien frío, con abundante hielo y una rodaja de naranja. Una opción para compartir mesa con quienes piden otra cosa, sin tener que conformarse con el refresco de siempre. Precio: 6,95 euros

Chardonnay Spritz

La chardonnay también tiene una versión menos solemne que el blanco de la comida. Viñas del Vero utiliza su vino de esta variedad como punto de partida para un spritz de 5,5 grados, amarillo pálido y con aromas de frutas tropicales y cítricas.

Chardonnay Spritz Viñas del Vero

La burbuja fina completa una elaboración que lleva el acento frutal a otro terreno, más próximo al aperitivo que a la cata del monovarietal. Su interés está precisamente en ese cambio de función. No pretende explicar toda la complejidad de la uva, sino ofrecer otra manera de acercarse a ella. Precio: 6,99 euros

Croft Twist Mandarina

La mandarina marca el paso en esta edición otoñal de Croft Twist, que combina vino fino con aromas naturales de hierbabuena y flor de jazmín. El encuentro entre los cítricos, las notas herbáceas y el matiz floral propone un cambio de registro en el aperitivo.

Croft Twist Fino Spritz Mandarina González Byass

Su hermano original, elaborado por González Byass, combina vino de palomino con flor de saúco, limón y hierbabuena. Aquí, la mandarina toma el relevo en una mezcla de baja graduación pensada para llevar ese perfil jerezano a las tardes de otoño, cuando las conversaciones de sobremesa se alargan mientras la luz empieza a escasear. Precio: 8,99 euros

Gracia Spritz

Desde Montilla, en el corazón de la campiña cordobesa, llega una interpretación de la Pedro Ximénez que se aleja de sus registros más conocidos.

Gracia Spritz Pérez Barquero

Pérez Barquero elabora Gracia Spritz a partir de un vino blanco seco de tinajas de esta variedad, combinado con aromas naturales y delicadas burbujas. Una propuesta de raíz montillana que lleva el acento local al terreno de los cócteles listos para tomar.

Con una graduación de 5,5 grados, su perfil fresco reúne notas de flor de saúco, menta y limón, entre matices cítricos y florales. Otra manera de acercarse a la generosa PX. Precio: 8 euros

Born Rosé Barcelona Spritz

No todos los caminos del spritz conducen al naranja. Born Rosé Barcelona elige el rosado como base de una receta elaborada con garnacha tinta y tempranillo, ocho grados de alcohol y delicadas burbujas.

Born Rosé Barcelona Spritz Born Rosé Barcelona

Su perfil combina notas cítricas y florales con un sutil amargor que introduce el contrapunto al carácter frutal. Aquí interesa cómo cambia la función del vino: las variedades que podrían protagonizar una copa de rosado pasan a formar parte de una bebida de aperitivo.

Otra opción para quien busca algo distinto de los perfiles más herbales o jerezanos. Precio: 14 euros

Pando Spritz

Detrás de las burbujas hay un fino con seis años de crianza. Williams & Humbert recurre a ese fondo de levadura y a su carácter seco y salino para construir Pando Spritz, aromatizado con mano de Buda, hierbabuena y saúco.

Pando Spritz Williams & Humbert

El cítrico, menos habitual que el limón o la naranja en estas recetas, pone una nota diferencial en un conjunto de 5,5 grados y burbuja delicada.

Se sirve con hielo y admite una rodaja de cítrico y hierbabuena fresca. Una manera de trasladar la crianza jerezana a otro tipo de copa. Precio: 7,89 euros

Vallformosa Lemon Spritz

El limón lleva la voz cantante en esta propuesta de Vallformosa, que combina vino blanco con fruta macerada y añade después el carbónico.

Lemon Spritz Vallformosa

El resultado busca el contraste entre la acidez del cítrico, una entrada dulce y la burbuja fina, sin pasar por el amargor de otras recetas de aperitivo.

La casa recomienda servirlo entre 4 y 6 grados, con cubitos grandes, una rodaja fina de limón y, como remate opcional, una hoja de albahaca. La mezcla viene hecha, basta con enfriar la botella y preparar las copas. Precio: 8,50 euros