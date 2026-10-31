Hay muchas maneras de celebrar Halloween sin ponerse una capa ni llenar la casa de telarañas. Una de ellas empieza con un sacacorchos y algo que contar mientras se sirve la primera copa. En esta selección hay brujas que despiertan las viñas, criaturas que habitan las profundidades del Miño y hasta un diablo al que se atribuye la vigilancia de una bodega.

No todas las botellas llegan por el mismo camino. Algunas toman su nombre de la mitología o de los relatos bíblicos; otras remiten a antiguos monasterios o recuperan personajes del folclore local. El recorrido pasa por Galicia, La Rioja, el País Vasco, Valencia y Cataluña antes de cruzar el Atlántico para terminar en Chile.

Son siete vinos —blancos, tintos, un rosado y un espumoso— para poner algo más que una etiqueta inquietante sobre la mesa. Seis paradas españolas y una escapada chilena que dan pie a hablar de leyendas, lugares y tradiciones entre copa y copa. Y que, aunque encajen especialmente bien en Halloween, tampoco necesitan esperar al 31 de octubre.

Un albariño hecho por meigas

Las brujas de esta historia no necesitan escoba. Ellas bailan entre bosques y viñedos para despertar la naturaleza. La leyenda gallega inspira Pazo das Bruxas, el albariño de Familia Torres que rinde homenaje al folclore de las Rías Baixas.

Pazo das Bruxas Familia Torres

Detrás del nombre hay un blanco de perfil floral y frutal, con recuerdos de membrillo, una boca sabrosa y una acidez delicada que mantiene el conjunto fresco. Una propuesta para quienes prefieren celebrar Halloween con historias de meigas y una copa antes que con disfraces. Precio: 11 euros.

A las puertas del inframundo

Con semejante nombre, este espumoso tiene sitio reservado en una selección para Halloween. Pandemonium toma prestada la capital imaginaria del infierno para presentar unas burbujas de montaña nacidas en el Alto Najerilla, cerca de San Millán de la Cogolla y sus monasterios.

Pandemonium Blanco de Blancas Vintae

Vintae lo elabora con viura por el método tradicional y una prolongada crianza en rima. Las flores blancas y los cítricos se mezclan con recuerdos de panadería y un fondo balsámico. Fresco, equilibrado y con una acidez marcada, Pandemonium Blanco de Blancas invita a acercarse al inframundo sin miedo. Precio: 46 euros.

Una parada en el Apocalipsis

Sentada sobre la Bestia, de Filoxera & Cía, incorpora Valencia a este recorrido con una referencia a la figura bíblica de la mujer que cabalga sobre la Bestia, identificada con la Ramera de Babilonia.

Sentada sobre la Bestia Filoxera & Cía

Más que una leyenda de pueblo, su nombre remite al imaginario bíblico y sus visiones del fin del mundo. La amenaza no está en una aparición entre las barricas, sino en el relato del Apocalipsis que inspira esta botella. Precio: 12,95 euros.

Las huellas de los cartujos

La siguiente parada nos lleva a los monasterios, las montañas y la pizarra del Priorat. Cellers de Scala Dei recoge la tradición vitícola vinculada a la Cartuja de Escaladei y ofrece visitas en una bodega situada en un edificio del siglo XVII.

Prior Scala Dei

Scala Dei Prior combina garnacha, cariñena, cabernet sauvignon y syrah, con uvas de viñedos de entre 35 y 65 años y crianza en roble francés. Fruta roja y negra, especias y un perfil con cuerpo para acompañar esta visita al pasado monástico de la comarca. Precio: 23 euros.

Los secretos de las xacias

En las profundidades del Miño no solo hay peces. La mitología gallega sitúa allí a las xacias, criaturas mitad humanas y mitad acuáticas que custodian tesoros.

Abadía da Cova les dedica sus rosados y construye un relato propio en el que cuatro misteriosas mujeres ofrecen señalar las mejores viñas a cambio de que la familia elabore su vino favorito.

Riola Rosado Abadía da Cova

Querían uvas tintas trabajadas como si fueran blancas. Riola Rosado permite acercarse a ese universo sin abandonar la Ribeira Sacra, con las criaturas del río también presentes en sus etiquetas. Una historia de pactos y secretos bajo el agua para conocer a otros seres del imaginario gallego. Precio: 14,90 euros.

El carnero de las noches

No todas las criaturas de esta selección tienen escoba o cuernos de diablo. Ahari toma su nombre de una figura de la mitología vasca con forma de carnero que se divertía asustando a los niños por las noches.

Ahari Oxer Bastegieta

Oxer Bastegieta la lleva a la etiqueta de este tinto de Rioja Alavesa, elaborado con tempranillo, graciano y un pequeño porcentaje de viura.

Ahari combina fruta roja y negra, violetas y especias dulces, con un tanino fino y una boca intensa y fresca. Pasa diez meses de crianza en madera y su producción se limita a 3.400 botellas. Un personaje poco tranquilizador para un vino que merece abrirse con calma. Precio: 37,75 euros.

El guardián de la bodega

La mejor alarma de aquella bodega fue un rumor. Para frenar la desaparición de sus vinos, don Melchor de Concha y Toro difundió que el mismísimo diablo custodiaba sus cavas. Así nació la leyenda de Casillero del Diablo, que sirve de telón de fondo a este tinto chileno.

Diablo Black Cabernet Sauvignon Casillero del Diablo

Diablo Black Cabernet Sauvignon procede del valle del Maule, la región vitícola más grande y antigua de Chile, y ofrece un perfil sedoso y envolvente, pensado para acompañar carnes rojas y platos picantes.

Una última parada fuera de España para cerrar el recorrido de Halloween con un guardián al que nadie querría encontrarse bajando a buscar otra botella en plena noche. Precio: 21,90 euros.