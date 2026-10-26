Uno siempre se pregunta dónde comen los grandes chefs cuando salen de sus locales para despejarse. Pues en Madrid, ahora mismo, en Ultramarinos Marín, el bar de vinos donde la plancha simplemente es una estación por donde desfila un producto increíble.

Todo nació en un año y un lugar clave para Borja García Ordoño, el chef y alma mater de Ultramarinos: septiembre de 2021, en Barcelona. Después de haber pasado por cocinas como las de Etxebarri, Alain Ducasse, Noma y Dos Pebrots, García Ordoño se dio cuenta de que el verdadero lujo está en el producto y que elaboraciones aparentemente simples que se sirven en la barra de un bar pueden ser bocados de dioses si se las trata bien.

Y así abrió uno de los locales más demandados en Barcelona, donde es fácil ver a nombres importantes del mundo de la hostelería y la restauración disfrutar de uno de sus bocados estrella: el montadito de botarga.

Ultramarinos Marín ocupa el local donde estaba un bar de toda la vida y se han conservado elementos como su suelo hidráulico. Ultramarinos Marín

En un ambiente donde el mote "de toda la vida" significa una carta donde la charcutería se hace en casa, los curados se meten en el sótano hasta que están perfectos y el alioli se bate a mano hasta que consigue la textura ideal.

Así no es de extrañar que Ultramarinos Marín se haya convertido en una semana en el secreto peor guardado entre quienes les gusta comer y cocinar. De hecho, un día cualquiera puedes ver sentada en sus mesas altas a una chef del otro lado del mundo que está de visita por la capital o a una de las mejores hosteleras de España con parte de su familia probando la sopa de calabaza, copa en mano.

El propio Borja y su equipo insisten en que el de Madrid no será una copia del de Barcelona, sino más bien "su hermano bastardo" porque "comparte su ADN pero tendrá personalidad propia".

La carta cuenta con platos donde el producto es el protatonista. Brian McGinn

A diferencia de la Ciudad Condal, en Madrid no se ha traído ni el asador ni la cocina de fuego aunque habrá siempre algún plato de cuchara y sobre todo su sopa de calabaza, una crema que apunta maneras de convertirse en mítica. En la capital, todo girará sobre la plancha: los mariscos, los pescados frescos, el solomillo y sobre todo las verduras de temporada y sus champiñones.

No en vano, Ultramarinos Marín cuenta con los mejores proveedores de Madrid como Discarlux, Ibéricos Maldonados o Pescaderías Coruñesas.

Pero si hay algo diferente de verdad en todo lo que hacen se saborea, sobre todo, en los embutidos y chacinas artesanales, los encurtidos y los garums. El propio García Ordoño tenía claro que el reto era que se comiera igual en la barra de Madrid que en la de Barcelona. Que la butifarra, la txistorra o el famoso montadito de botarga fuera el mismo. Así que se hace frente al Mediterráneo y se trae a la capital.

Y es que todo se hace entre las cocinas, barras o sótanos de Ultramarinos Marín. La charcutería, los curados, los salazones, los escabeches, las conservas, los encurtidos... y en Barcelona, incluso el pan. En Madrid el local no les permitía abrir un obrador propio pero ya se han buscado uno de los mejores para que la gente devore las barras con el alioli.

Pan y salsas

El chef Borja García Ordoño tuvo claro que lo que quería era poner un bar de toda la vida. Brian McGinn

Esta barra da tanta importancia a los detalles que hasta esas salsas se han convertido en protagonistas de la carta con una sección propia: se pueden pedir solas o en combo de tres. Obviamente, el garum estará presente porque para el chef es "la madre de todas" y el toque mediterráneo que seguro volverá loco a quienes vivimos en el interior soñando con las olas.

"Nosotros elaboramos nuestra propia versión de forma casera y con paciencia, durante meses también, para potenciar el umami de muchos de nuestros platos", explica.

Si en Barcelona se optó por un bar de los años 70 donde todo olía a punk, en Madrid, el Ultramarinos Marín ha absorbido la esencia de una barra de las de toda la vida. Ubicada en la calle San Andrés, en este lugar se ha servido vino desde hace más de 50 años. De hecho, siendo Casa Maravillas, hasta una marca de ropa de lujo lo eligió para colocar a Pelé, Diego Maradona y Zidane, jugando al futbolín bajo la mirada de Annie Leibovitz.

Hoy en ese lugar hay unas pocas mesas, asientos en la barra con vistas a la cocina y mesas elevadas donde lo que apetece es poner un buen vino. De hecho, esa es otra de las novedades del Ultramarinos Marín castizo, Jenner Bardales, el sumiller que llega del Grupo Urrechu, ha hecho una carta con 80 referencias de pequeños productores, con champagnes de toda la vida y vinos que sorprenderán.

En un menú líquido, más largo que el de comidas, hay opciones para todos: vermú de grifo, cervezas servidas al estilo de Madrid y referencias para quienes quieren celebrar muy alto como el Clos de la Roche Grand Cru 2021.

Los mariscos y los pescados a la plancha son una de las especialidades de Ultramarinos Marín. Brian McGinn

Sin embargo, lo que más hay son añadas de calidad de todas partes de España y algunas referencias interesantes internacionales, con un precio medio de entre 30 y 40 euros por botella para que las mesas se conviertan en una forma de probar cosas distintas en cada momento.

Borja García Ordoño va a vivir a caballo de los dos Ultramarinos pero en Madrid, la cocina quedará en manos de Gonzalo Guzmán.

En el arranque de esta historia también llama la atención que el proyecto no hubiera sido posible sin una cerveza en Malasaña entre el chef y Patricia Mateo. Y es que para la nueva etapa, García Ordoño ha incorporado como socio a Starter Culture en Barcelona y en Madrid, grupo liderado por la propia Mateo junto a Brian McGinn, creador y productor ejecutivo de la serie Chef’s Table.