La Costa da Morte está salpicada de numerosos paisajes de ensueño como la playa do Rostro, a escasos kilómetros de Finisterre, o el cabo Villano, declarado monumento natural y cuyo faro señala uno de los puntos más peligrosos de esta zona del noroeste peninsular.

Sin embargo, a medio camino de los lugares recién mencionados, se encuentra Muxía, una localidad que pese a no superar los 5.000 habitantes posee un patrimonio que va más allá de la hermosa naturaleza que lo rodea y que se sigue respetando en la actualidad, como son sobre todo los secaderos de congrios y el Santuario de la Virgen de la Barca.

Esta pequeña península que se introduce en el Atlántico, además, lleva destacando en las capturas de sardina y congrio desde el siglo XIX, una época en la que ya sobresalía la importancia pesquera de Muxía en la zona y por la que se dice que llegó a pasar el apóstol Santiago durante su labor evangelizadora.

Los esqueletos que secaron miles de congrios. Borja Morán

El alimento a la intemperie

En Muxía se conservan los únicos secaderos de congrio de todos los que había en la antigüedad repartidos a lo largo de la Costa da Morte. Pese a que su actividad cesó hace escasos años, en la actualidad, las "cabrias", que son estructuras de troncos de madera, se mantienen en pie.

Durante un periodo de tiempo que rondaba en torno a las dos semanas, los congrios permanecían expuestos al sol y al viento ante el paso de lugareños y visitantes por la costa de la localidad.

Esta era el aspecto del congrio a pocos días de estar listo para cocinar. Agencia EFE

A pesar de que el pescado era capturado en las costas gallegas, este producto no ha marcado el recetario popular de la región, ni mucho menos. Y aunque se sigue celebrando la Fiesta del Congrio de Muxía por Semana Santa, este alimento ha estado mucho más ligado a regiones de Aragón y Cataluña.

Y es que en Galicia, tradicionalmente, no se ha comido el congrio seco pero sí fresco. Donde sí ha sido un manjar es en el territorio del este peninsular, ya que antiguamente cuando no existían métodos de conservación como la cadena de frío, los comerciantes de aquellas tierras se acercaban a Galicia para llevarse abadejo o jurel que más tarde salarían en sus regiones.

Los secaderos, pegados a la costa, se integran con el pueblo. Turismo Muxía

Con el paso de los años comenzaron a hacer lo mismo con el congrio, si bien este ya se lo llevaban seco y se preparaba, entre otras, a la bilbilitana con garbanzos, una receta que sigue siendo muy popular en Calatayud.

Hoy en día estos recuerdos del pasado se pueden observar en el camino que conduce por el franco occidental de Muxía hasta la zona del faro. Estos esqueletos vacíos continúan en pie.

Un santuario ligado al Camino

Si hay un lugar cargado de encanto y leyendas, ese es el Santuario de la Virgen de la Barca. Su origen proviene de un encuentro mágico. Mientras el apóstol Santiago se encontraba por la zona predicando el evangelio y cumpliendo su función religiosa, se cuenta que la Virgen se le apareció en una pequeña barca de piedra frente a esta costa para darle ánimos e impulsar su misión.

Es más, las grandes piedras ubicadas fuera de los muretes, son los restos de esa embarcación en la que iba subida la Virgen durante ese fascinante encuentro. Se dice que poseen funciones mágicas entendibles, en parte, por sus curiosos nombres: de Abalar, de Os Cadrís, de los Enamorados y de O Temón.

El Santuario de la Virgen de la Barca de Muxía, en el límite de la tierra firme. Borja Morán

El propio recinto religioso ha sufrido modificaciones a lo largo de los siglos. Pese a que sus orígenes se remontan en una pequeña ermita del siglo XI, la construcción tal y como se concibe hoy es del siglo XVIII, si bien se fue ampliando con el transcurso de las décadas.

Sin embargo, hace apenas 13 años sufrió un episodio devastador durante el día de Navidad. El santuario registró un fatídico incendio que dejó el retablo y el techo totalmente calcinados. Un hecho que hizo que en el 2015 el templo fuese reconstruido, y que ha conllevado a que el número de visitantes aumente desde aquel terrible 2013 gracias a la devoción por la Virgen y al incremento de peregrinos que llegan desde Santiago de Compostela.

El Camino jacobeo de Finisterre y Muxía es la plasmación más fiel de ese histórico grito del peregrino que exclama "¡Ultreia!" ("¡Vamos más allá!") mientras que otro le responde "¡Et suseia!" ("¡Y vamos más arriba!"). Tras haber visitado al apóstol, muchos caminantes deciden seguir hasta la costa para vislumbrar 'el fin del mundo antiguo' entre montañas onduladas e inmensas playas casi vírgenes.

Y la verdad es que este entorno es espectacular. Siempre pegados a la costa, los caminos hasta llegar a este punto resultan paradisíacos. El silencio tan solo se ve interrumpido por la bravura de las olas chocando con las rocas.

La postal de Muxía al atardecer. Borja Morán

Espacio para la gastronomía

Como la mayor parte de la comunidad gallega, su recetario culinario lo marcan los productos traídos del mar. Las almejas, los bogavantes o el rodaballo complementan a los anteriormente mencionados, el congrio y las sardinas.

Las raciones son abundantes y el producto de excelsa calidad. Borja Morán

Uno de los restaurantes más conocidos de la localidad es A Casa do Peixe, un establecimiento muy popular entre los vecinos, quienes no dudan en recomendarlo cuando se les pregunta por donde ir a comer. Allí, se puede disfrutar del mejor marisco fresco de la zona y de un contundente arroz con bogavantes.

Por tanto, Muxía se convierte en un destino al que llegar andando, si se tienen fuerzas o devoción espiritual por el Camino, o visitar durante unas jornadas recordando su historia y descubriendo el patrimonio intacto de su entorno.