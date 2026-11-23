Frente al conocido glamour y el encanto de las capitales nórdicas, puede que al pensar en un destino al que viajar en el norte de Europa, Tromsø no sea la primera opción. La duda es legítima: ¿merece la pena un vuelo de cinco horas para llegar a esta ciudad noruega?

Definitivamente, sí. Iberia lo pone al alcance de todos con dos frecuencias semanales en invierno. Y que la aerolínea apueste por este destino tiene mucho que ver con que Tromsø es uno de los lugares más especiales del continente.

Para empezar, es un sitio mágico casi en sentido literal, ya que se trata de uno de los mejores balcones de Europa –si no el mejor- para asombrarse con la contemplación de las auroras boreales. Pero los argumentos que encumbran la ciudad noruega como la Puerta del Ártico van más allá de este fenómeno.

Tromsø es una ciudad relativamente pequeña, tranquila, pintoresca, pero que aglutina un sinfín de características que la convierten en un destino perfecto e inesperado para desconectar de la rutina y sentirse casi en otro mundo. Aquí las auroras son espectaculares, pero son solo una invitación para dejarse sorprender… al estilo nórdico.

Su ubicación, apenas a 350 kilómetros al norte del Círculo Polar Ártico, marca la peculiar mezcolanza de cultura local, arquitectura típica, naturaleza salvaje y –sorprendentemente, o no- una vida y una identidad urbana efervescente.

Vista de Tromsø desde las montañas próximas. iStock

Naturaleza y cielos únicos

El gran reclamo es el cielo. Las auroras son las grandes protagonistas durante todo el año y, especialmente, desde finales de agosto hasta principios de abril. Si las condiciones de visibilidad lo permiten, hay muchas posibilidades de llevarse ese recuerdo para siempre en la retina.

En torno a este fenómeno, uno de los más impactantes del planeta, la ciudad ha establecido infraestructuras que maximizan la experiencia, especialmente si nos puede la vena aventurera y nos adentramos en los espectaculares parajes que esconde la región.

Hacer senderismo en los alrededores de Tromsø es una experiencia obligada. iStock

El teleférico Fjellheisen, que traslada a los visitantes hasta la cima de la montaña Storsteinen, es una opción obligada y que sirve para abrir boca. En la cima se encuentran puntos de restauración para comer o beber, además de dar acceso a zonas para practicar senderismo o esquí.

A partir de ahí, las guías recomiendan otros lugares como el lago Prestvannet, ubicado en el centro de la isla de Tromsøya, cuyo entorno natural helado en invierno atrae tanto a locales como a turistas.

La oferta de actividades es extensa. El esquí, en todas sus variedades, es casi una religión en Tromsø. Pero el senderismo, la navegación, la visita a los fiordos más próximos o las excursiones en trineo impulsado por perros son solo algunas de las ideas que permiten aprovechar de forma activa los paisajes que ofrece la región.

Las actividades en la naturaleza aúnan deporte y aventura. iStock

Dentro de la ciudad también abundan las visitas de interés. La más espectacular es la de la Catedral Ártica, un imponente templo construído en 1965. Su espectacular arquitectura domina el skyline de la ciudad, aunque el rasgo más característico está en su vidriera, la de mayor superficie de Europa.

En otros puntos de interés también se pone de manifiesto la querencia de la ciudad por la cultura en todas sus manifestaciones. La más obvia remite a su carácter, y por eso el Museo Polar es la propuesta más acertada para conocer la historia de la ciudad y su relación con este clima tan extremo que ha marcado la vida de sus ciudadanos desde siempre.

Catedral ártica, el hito arquitectónico de la ciudad. iStock

Cultura de día y de noche

Pero el arte, la música o el ocio son pura efervescencia de día y de noche. De lo primero da fe el Museo de Arte de Noruega del Norte, con obras de arte contemporáneo y, por supuesto, con una mirada profunda a las manifestaciones de la cultura sami.

En paralelo, Tromsø también acoge eventos muy importantes y con mucha afluencia de público a lo largo del año como su festival internacional de cine o los festivales de todo tipos de músicas, desde la clásica hasta el jazz o la electrónica: todo tiene cabida a orillas del Ártico.

Y para reponer fuerzas, otro excelente reclamo: la gastronomía, tan diferente de nuestra dieta mediterránea. Aquí la ciudad también delata su cara más urbanita y sofisticada, con todo tipo de propuestas culinarias que, eso sí, tienen un mismo punto de partida: los productos locales con el marisco, el pescado o el reno como productos estrella.

Planifica el viaje con Iberia

Tromsø reúne atractivos únicos que van desde el sobrecogedor espectáculo de la aurora boreal y los fiordos hasta hitos urbanos como la Catedral Ártica y las vistas panorámicas del teleférico Fjellheisen.

Mucho que hacer y por explorar si el clima y el tiempo lo permiten. Para facilitarlo, Iberia no solo acerca a los viajeros a la ciudad facilitando la conectividad con el Aeropuerto de Tromsø, sino que simplifica la planificación integral del viaje con paquetes combinados de vuelo más hotel o coche y herramientas interactivas con IA para diseñar itinerarios a medida.

Gracias a estas facilidades de reserva y servicio, adentrarse en la naturaleza y la cultura del lejano norte europeo está hoy más al alcance de la mano que nunca.

Este es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de El Español, en colaboración con Iberia.