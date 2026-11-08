Más allá de sus playas doradas, Alicante cautiva con su rica gastronomía, un patrimonio histórico milenario y vibrantes propuestas culturales que convierten a la luminosa ciudad mediterránea en una experiencia inolvidable.

La ciudad romana junto al mar que puedes recorrer a pie: con un castillo medieval declarado Bien de Interés Cultural

Para la inmensa mayoría de los viajeros, Alicante se asocia de forma inmediata a una postal reconocible y luminosa: el azul intenso del mar Mediterráneo, kilómetros de costa dorada y sol garantizado prácticamente durante los doce meses del año.

Esta estampa ha consolidado a la capital alicantina como uno de los enclaves turísticos más visibles y demandados de todo el litoral español. Sin embargo, reducir la ciudad a su litoral es dejar a un lado la mayor parte de su encanto: quien decide quedarse un poco más descubre una ciudad concebida para vivirse plenamente, con una identidad que trasciende con creces sus arenales.

Es un secreto a voces: quien llega a Alicante por el sol y el mar vuelve por todo lo demás.

Aunque el mar sigue funcionando como una inmejorable carta de presentación gracias a sus aguas cristalinas y arenas finas, en realidad actúa como el punto de inicio de un viaje diverso, diseñado para amoldarse a los ritmos y gustos de cualquier visitante.

La propuesta turística alicantina destaca por su armonía y equilibrio. Combina la calma del descanso con la vitalidad de la actividad física, entrelazando la tradición histórica con la modernidad más urbana, y la cultura con el ocio al aire libre.

Gastronomía alicantina

La cocina representa una de las señas de identidad y uno de los mayores atractivos turísticos de Alicante. Se trata de una gastronomía profundamente ligada a la despensa mediterránea y a la materia prima de proximidad.

En los fogones de la ciudad dialogan las recetas tradicionales con planteamientos de corte contemporáneo, a base de pescados recién traídos, mariscos, hortalizas de la huerta y productos frescos del territorio.

A partir de estos ingredientes se configuran propuestas con un fuerte arraigo popular. Destacan guisos como los calderos, elaboraciones populares como las cocas saladas y las técnicas tradicionales de los salazones de pescado.

El arroz es el gran protagonista de la gastronomía alicantina. Turismo de Alicante

El arroz ocupa, sin discusión, el lugar de honor dentro de esta cultura gastronómica. Presente en una infinita variedad de elaboraciones, abarca matices que miran al mar y sabores procedentes del interior. Esta versatilidad lo ha consagrado no solo como el plato insignia de la capital, sino como una auténtica filosofía que define la manera en que Alicante entiende, cocina y comparte la buena mesa.

La repostería tradicional también exhibe elaboraciones representativas, como las tradicionales toñas y el turrón, representante universal de esta tierra. Toda esta riqueza en el plato se complementa de forma natural con una cuidada selección de vinos con denominación de origen.

Qué ver en Alicante

Más allá de los placeres de la mesa, la ciudad invita a recorrerla a pie y sin prisas. Es una urbe accesible, cómoda y amable para el paseante, diseñada para descubrirse paso a paso a través de sus barrios y calles peatonales.

El casco antiguo sorprende con sus fachadas de vivos colores y un trazado urbano en el que la vida cotidiana de los vecinos se entrelaza de forma armónica con siglos de historia compartida.

Vista aérea de la ciudad. Turismo de Alicante

Desde estas callejuelas ascienden los senderos hacia el icónico Castillo de Santa Bárbara, uno de los baluartes patrimoniales más importantes del Mediterráneo. Data de finales del siglo IX y, además de su incalculable valor histórico y defensivo, este castillo medieval actúa como un mirador natural privilegiado, ofreciendo panorámicas abiertas sobre la bahía y el entorno urbano.

A los pies de la fortaleza, el recorrido por el centro urbano se complementa con plazas históricas y espacios icónicos. Destacan el vibrante paseo marítimo de la Explanada de España, el puerto y la céntrica Plaza del Ayuntamiento.

A ellos se suman grandes hitos del patrimonio arquitectónico y religioso, entre los que figuran la Basílica de Santa María y la Concatedral de San Nicolás.

La experiencia cultural a pie se completa mediante una red de museos de primer nivel dedicados a las bellas artes, la arqueología y el arte contemporáneo, ofreciendo una visión integral del pasado y el presente alicantino.

Cultura viva

Alicante se caracteriza por mantener un dinamismo cultural constante durante todo el año, desvinculándose de la estacionalidad propia del turismo de verano. Sus celebraciones populares forman parte indisoluble de la memoria local, transmitida de generación en generación.

Entre todas ellas sobresalen las Hogueras de San Juan como la gran fiesta de referencia, una vivencia colectiva que transforma la ciudad y dota a cada viaje de una historia singular.

La oferta patrimonial local ha incorporado recientemente un hallazgo arqueológico de trascendencia internacional: la cabeza romana de mármol blanco localizada en La Almadraba, conocida popularmente como la ‘Venus de Alicante’.

'Venus de Alicante'. Turismo de Alicante

Se trata de una pieza de altísima calidad artística y valor histórico incalculable, fechada entre los siglos I y II d. C., en pleno Alto Imperio romano. Gracias a su excelente estado de conservación, esta joya del arte clásico podrá ser contemplada muy pronto por el público general en un museo de la ciudad.

A esta programación continua de exposiciones temporales y actividades se sumará la apertura del Museo Internacional de las Cigarreras. Concebido como un centro con vocación de referencia dentro y fuera de España, el espacio albergará muestras de prestigio mundial, incluyendo piezas de la colección privada de la Casa de Alba y creaciones de grandes maestros y creadores universales como Sorolla, Balenciaga o Chagall.

Una región de cine

Puerto de la ciudad. Turismo de Alicante

La proyección internacional de la capital se sustenta en hitos deportivos y creativos que trascienden fronteras. Del 8 al 17 de enero de 2027, el puerto de Alicante se convertirá por sexta vez consecutiva en el Puerto de Salida de The Ocean Race, considerada una de las regatas oceánicas a vela más duras y prestigiosas del planeta.

Este evento no solo estrecha el lazo de la ciudad con la navegación marina, sino que impulsa la innovación, la sostenibilidad y un completo programa lúdico abierto a residentes y visitantes.

Por otro lado, la luz singular que baña la bahía y la benevolencia del clima han convertido a Alicante en un plató idóneo para producciones audiovisuales nacionales e internacionales. El complejo de estudios de Ciudad de la Luz encabeza esta industria, actuando como un motor estratégico que sitúa a la ciudad en el mapa del cine gracias a su versatilidad de localizaciones.

Alicante conquista desde la experiencia directa y cercana. El mar, la gastronomía, el ocio al aire libre y un patrimonio milenario se coordinan para dar forma a un destino auténtico que se saborea con calma y demuestra que, a menudo, lo mejor del viaje empieza justo después de la primera mirada.

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Este es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de EL ESPAÑOL, en colaboración con Turismo de Alicante.