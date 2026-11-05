Antes de llegar a Valladolid, al paso de la N-601 que conecta Madrid con Gijón por el interior de Castilla y León, los vehículos se topan con una localidad que alberga una representación a escala reducida de algunos de los monumentos históricos de la comunidad y un oasis de bienestar.

Emplazada en la comarca Tierra de Pinares, el municipio de Olmedo debe su nombre a la gran abundancia de olmos que existían en el término y que hoy en día se ha visto drásticamente reducida.

Con poco más de 3.000 habitantes, mantiene un estrecho vínculo con las localidades adyacentes de Íscar, Coca y Cuéllar, pues todos ellos fueron, en sus orígenes, repoblados en 1093 a raíz de la conquista de Toledo.

Olmedo, además, ha sido telón de fondo de muchos episodios históricos medievales, desde el paso de Pedro el Cruel en 1353 huyendo de su esposa para reunirse con María Padilla, hasta la batalla que venció el rey de Castilla y su ejército a los aragoneses en el año 1445, quienes abandonaron de inmediato la villa.

Parece de ensueño, el Parque del Mudéjar está perfectamente confeccionado y acondicioando para pasear. Turismo Castilla y León

Miniaturas al detalle

El Parque Temático del Mudéjar situado a las afueras de Olmedo, representa monumentos en réplicas exactas y a escala del estilo más original que ha producido Castilla y León a lo largo de su amplia historia, el Arte Mudéjar, del cual es un promotor indudable y potente este lugar.

Se trata de un espacio único en toda Europa y que acerca, sin necesidad de recorrer los 94.922 km² de extensión de la comunidad castellanoleonesa, el patrimonio a los visitantes que se aproximan para conocer un pedacito importante de esta región.

Las 'inmensas' miniaturas hacen del parque el punto central de la visita a Olmedo. Terranostrum

Cuenta con zonas de paseo, juegos de agua, dos lagos con vida propia y varios trenes en miniatura que recorren el parque, pero sin duda las pequeñas construcciones son las protagonistas de las visitas.

De las más de 20 representaciones, resulta difícil seleccionar una muestra que transmita esa esencia del mudéjar ejecutado siglos atrás en esta histórica parte de España.

Uno de los más importantes y conocidos por buena parte de la población es el Castillo de la Mota de Medina del Campo, de origen árabe, construido entre los siglos XIII y XV. Esta maqueta es una de las más espectaculares del parque y permite observar cómo los muros del castillo se levantan sobre los cimientos de un alcázar medieval.

Por el Castillo de Coca se puede subir para descubrir por dentro este importante monumento. Terranostrum

Con unas 85.000 piezas empleadas en su construcción y más de 1.000 horas de trabajo, la representación de la Iglesia de San Salvador de Toro es una de las obras clave del mudéjar zamorano. Y no se puede pasar de largo del Castillo de Coca, uno de los ejemplos de arquitectura civil en ladrillo construido en la segunda mitad del siglo XV.

Un paseo por Olmedo

Pese a no ser un municipio muy extenso, Olmedo posee varios enclaves a través de los que se puede comprender su pasado.

De los cuatro monasterios que llegó a tener la villa solo uno se mantiene en pie, se trata del Monasterio de la Concepción. Si bien ya no habitan en él las monjas que lo ocuparon en el pasado, sus exteriores permiten vislumbrar la vida austera que llevaron.

Olmedo es una localidad donde las iglesias siempre han estado, y lo siguen estando, muy presentes en la vida de los lugareños. Diputación de Valladolid

El epicentro religioso de Olmedo, y eso que cuenta con hasta siete iglesias, es Santa María del Castillo, un templo gótico del siglo XVI construido en diferentes periodos históricos: románico, mudéjar y gótico. En su interior, llama la atención un relicario de 49 bustos que regaló Felipe II al Monasterio de Jerónimo de la Mejorada.

Pero el mejor embajador que Olmedo ha tenido, y tendrá, fue Lope de Vega. El poeta y dramaturgo del siglo XVII inmortalizó en su obra El caballero de Olmedo los amores de Doña Inés y Don Alonso. Una obra lírica a la par que trágica sobre un amor casi imposible que tuvo como escenario esta localidad vallisoletana.

El Palacio del Caballero de Olmedo permite observar de cerca, al igual que el parque, un pedacito de historia representada tan bien que parece real. Diputación de Valladolid

Hoy su legado se puede contemplar en el Palacio del Caballero de Olmedo, un museo lúdico y sensorial que permite conocer esa parte también emocional del autor y del Siglo de Oro de la literatura española con, incluso, figuras de época caracterizadas como era costumbre hace unos 400 años.

La parte termal vallisoletana

Cruzando la N-601 desde el Parque del Mudéjar, nos topamos con un oasis que llama poderosamente la atención, se trata de Castilla Termal Olmedo, un hotel de 4 estrellas cuyo principal atractivo se encuentra en las aguas mineromedicinales que recorren sus estancias inferiores.

Las aguas de Castilla Termal Olmedo poseen un poder sanador. Castilla Termal

Se cree que el origen de estas termas sanadoras se remonta a 800 años atrás. Bajo el antiguo convento de Sancti Spiritus que hacía las funciones de complejo monacal de culto católico entre estas mismas paredes, ya yacían estas aguas que han servido a lo largo de los siglos de oasis de bienestar para residentes y gente de los alrededores.

En la actualidad, el hotel cuenta con 82 habitaciones con vistas a los jardines que rodean las estancias, unos espacios que han sido construidos sobre antiguas celdas que albergaba el convento y en las que durmieron Santa Teresa de Jesús o la reina Juana I de Castilla.

Por sus estancias también se respira el toque mudéjar. Castilla Termal

La habitación más sofisticada y a la vez más demandada, ya que solo hay una, es la suite. Cuenta con un salón y un dormitorio diferenciados y separados, un baño completo con ducha con columna hidromasaje y bañera, y una excelente luz natural del exterior que integra al huésped con el entorno.

Vista aérea de Castilla Termal Olmedo, con sus jardines y piscina de verano, también, de aguas termales. Castilla Termal

Sin olvidar la gastronomía

No se puede pasar de largo que Olmedo se ubica en el área de la DO Rueda, una de las más reconocidas del panorama nacional por sus vinos blancos elaborados principalmente con la variedad Verdejo.

En la villa se encuentran dos bodegas abiertas al público para las que es importante promocionar el enoturismo en la zona como motor económico y de desarrollo. Son las Bodegas Nidia y la Bodega Eresma, dos proyectos no muy antiguos pero que se han integrado a la perfección con el territorio de esta comarca.

Aquí el vino blanco gana terreno al vino tinto. Bodega Eresma

Y para comer, Olmedo cuenta con otros dos restaurantes galardonados, ambos, con un Solete Repsol. El primero de ellos, siguiendo una línea más tradicional, es El Caballero de Olmedo, que trabaja con una cocina castellana y una amplia bodega donde el horno de leña es la parte central del local.

Por otro lado se encuentra Jimeno Factoría, una propuesta más desenfadada y pensada para el picoteo donde productos como la alcachofa o la oreja se llevan buena parte de las miradas.

Por tanto se puede concluir que Olmedo lo tiene todo. Historia, patrimonio, un lugar donde desconectar y mucha gastronomía, que hacen de esta villa más que un lugar de paso en tierras de Castilla.