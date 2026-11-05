Spa en uno de los hoteles de la Región de Murcia. Turismo Región de Murcia

Descubre los mejores balnearios y aguas termales de la Región de Murcia. De las termas de Archena y Fortuna a los lodos del Mar Menor: tu escapada de salud y relax.

Las aguas termales ideales para una escapada este otoño: brotan a 52 grados y se usan desde el siglo V a.C.

¿Cómo desconectar de la rutina y darse un baño de tranquilidad? La Región de Murcia tiene la respuesta y, en su caso, lo del baño es literal. Y no solo porque dos mares acaricien sus costas, sino porque gran parte de su geografía cuenta con manantiales y aguas mineromedicinales cuyo valor terapéutico es conocido desde hace siglos.

Los argumentos para combatir el estrés se acumulan en la región: un clima suave, deliciosa gastronomía, cultura e historia, y el agua, por supuesto, siempre protagonista. El bienestar se vive en los balnearios que toman este legado y actualizan la propuesta para ofrecer la experiencia más relajante.

Es el caso de los baños termales de Archena. Ubicados a orillas del río Segura -apenas a 25 km de la ciudad de Murcia- y enclavados en el Valle del Ricote, el paisaje de palmeras y huertas enmarca uno de los balnearios con más historia de todo el país, con origen en el siglo V a.C.

Sus aguas termales brotan de un manantial subterráneo a una temperatura constante de entre 51 y 52ºC. Las propiedades minerales favorecen que, además del relax, sea un excelente alivio para diferentes dolencias e incluso para cuidar la piel y la circulación sanguínea.

Balneario de Leana (Fortuna)

Se trata de uno de los complejos termales más antiguos de España, con más de 2.000 años de historia desde la época romana (Fortuna Balnearis).

El Balneario de Leana es uno de los destinos imprescindibles que los amantes del bienestar encontrarán en la Región de Murcia. De hecho, las instalaciones se hallan en un yacimiento con arquitectura romana que aprovechó el enclave como santuario y lugar de sanación por el agua.

Balneario de Leana (Fortuna). Turismo Región de Murcia

Posteriormente, tanto en época musulmana como medieval, estas aguas mantuvieron su atracción como ayuda terapéutica. Su composición y su temperatura constante de unos 52ºC están indicadas para tratamientos y, por supuesto, para relajarse.

De aquel pasado quedan hoy estos vestigios. No todos están en funcionamiento, pero el complejo actual que retoma esta tradición ofrece todas las comodidades y circuitos de spa, tratamientos y piscinas que aprovechan el agua.

Centros de bienestar

Esta apuesta por actualizar una actividad con siglos de tradición ha generado un excelente catálogo de instalaciones dedicadas en toda la Región de Murcia. En este ecosistema de bienestar sobresalen también las estaciones de barro y lodos naturales del Mar Menor, especialmente en Lo Pagán, en San Pedro del Pinatar.

En estas zonas, los visitantes pueden aprovechar libremente estos recursos naturales y que ofrecen una imagen tan curiosa como beneficiosa: la de las personas embadurnadas con esta arcilla que se secan al sol.

La tranquilidad del entorno y el rumor próximo del mar hacen de la experiencia algo plenamente relajante y beneficioso para la piel, gracias a las bondades de unos lodos ricos en minerales.

Barros mineromedicinales en Lo Pagán (San Pedro del Pinatar). Turismo Región de Murcia

Cuidar el cuerpo y la mente

Si estas propuestas remiten al descanso del cuerpo, principalmente, la Región de Murcia también ofrece parajes en los que la desconexión mental está asegurada. Es el caso de sus espacios naturales protegidos, como el Parque Regional de Callblanque, donde se ofrecen retiros de yoga y meditación. Puro bienestar.

Un pilar clave para mantener la vitalidad es la alimentación y en esto, la gastronomía de la región también lo pone fácil. Nuevamente el sabor de la tradición se palpa en la mesa, con la querencia hacia la dieta mediterránea en el plato, como no podía ser de otra manera.

Pisto de verduras, plato típico murciano elaborado con producto local. Turismo Región de Murcia

El mapa de la Región de Murcia se salpica de establecimientos especializados en ofrecer menús saludables a partir de productos frescos de la huerta local. Sobresalen los clásicos: el arroz caldero, el guiso de arroz y pescado o las ensaladas frescas con productos de temporada, perfectos para complementar un programa de bienestar que hará olvidar el estrés del día a día.

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Este es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de EL ESPAÑOL, en colaboración con Turismo de Región de Murcia.