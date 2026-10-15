EL ESPAÑOL ha presentado Destinos, su portal de viajes, turismo y gastronomía, delante de los máximos representantes del mundo de la hostelería y la restauración en un acto celebrado este miércoles en la galería de María Porto y David Bardía.

El vertical, que ha experimentado un nuevo rediseño mucho más inspiracional y la integración de Cocinillas como una de las secciones con más peso, nace con una voluntad clara de calidad y rigurosidad en todas sus noticias, pero también como un lugar desde donde resaltar el impacto positivo que los viajes y la gastronomía tienen en el conjunto de la sociedad.

Precisamente, tanto el presidente y director de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez, como la vicepresidenta ejecutiva, Cruz Sánchez de Lara, han querido destacar que el turismo "es una industria que mueve una parte muy importante del PIB del conjunto de España" pero "además un ámbito de confluencia entre algunas de las actividades y las áreas que dignifican más la condición humana y nuestra civilización".

Pedro J. Ramírez y Cruz Sánchez de Lara durante la presentación del vertical Destinos. Cristina Villarino.

"Destinos es mucho más que un vertical. Responde a esa necesidad de que seáis considerados no como las vacaciones o qué me tomo, sino una parte de la industria española que contribuye a hacer marca país", ha explicado Cruz Sánchez de Lara.

Para la vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL hasta el mismo nombre, "Destinos", busca marcar la idiosincrasia del proyecto ya que no solo significa "el hado", sino también "todo lo que no se deja al azar, lo que se hace por decisiones".

Y es ahí donde el periódico y su vertical tienen una gran responsabilidad: "El mundo del consumo, del ocio y del turismo responden a decisiones que se basan en la confianza y queremos hacer un proyecto grande para ayudar a decidir a la gente en qué invertir su ocio, cómo gastamos el dinero para ser felices", ha insistido Sánchez de Lara.

Pedro J. Ramírez hablando con María Porto y David Bardía, los dueños de la galería donde se ha presentado Destinos. Cristina Villarino

Por su parte, Pedro J. Ramírez también ha querido dejar claro que "Destinos tiene que ser la comunidad de los que busquen experiencias culturales en el sentido más amplio del término y la comunidad con la que se relacione la industria del turismo".

El presidente de EL ESPAÑOL ha recordado las palabras del curator del Museo Metropolitano de Nueva York cuando hablaba del business of attention, el "negocio de la atención", para apuntar que "la industria del turismo es la gran competidora de cualquier otra actividad humana" y que hay que prestarle la atención que se merece.

Sobre Destinos y EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez ha explicado que no "somos un periódico de cejas altas", "pretencioso", pero sí "el más leído de España", con 17 millones de usuarios únicos mensuales en la web y 20 millones en las redes, y con "el empeño de ayudar a que cada persona sea mejor leyendo nuestros contenidos". Y eso incluye, por supuesto, la gastronomía y los viajes.

"Hablamos del sentido amplio de la cultura como experiencia; del sentido del viaje como descubrimiento; del sentido de la gastronomía como placer al alcance de una humanidad que cada vez es más sofisticada en sus gustos, en sus exigencias", ha resumido Pedro J. Ramírez en la presentación.

Destinos, en tus manos

El vertical ha alcanzado ya los casi tres millones de usuarios únicos al mes y más de 220.000 seguidores en el Instagram de Cocinillas, apostando por convertirse en un espacio donde contar las novedades de las grandes cadenas hoteleras pero también de las pequeñas apuestas boutique.

Recogemos las tendencias del mundo de la gastronomía desde estrellas Michelin a los legendarios locales de toda la vida, personajes que son claves en el sector del turismo y lugares que hay que visitar para abrir la mente pero también el alma.

Germán Jiménez, director de Nuevos Verticales Editoriales, ha explicado que Destinos, "más que un vertical, es una plataforma multidisciplinar con foco en la excelencia, con esa idea del impacto positivo del turismo que hace bien, que acoge".

Pedro J. Ramírez junto a Germán Jiménez, director de Nuevos Verticales Editoriales. Cristina Villarino

Se trata de "un canal de información de viajes, de turismo, de industria, de estilo de vida" que nació con dos máximas marcadas por el propio Pedro J. Ramírez y que han sobrevolado siempre el proyecto: "Tratar la información de viajes con el mismo rigor con que tratamos la política y la economía" e "informar para inspirar".

Por eso, si alguien entra hoy en la web de Destinos descubrirá "nuevas tendencias para estar a la vanguardia, esos barrios emergentes, personajes que tienen algo que decir, reviews profundas de hoteles, o recomendaciones muy relevantes, además de Invertia Turismo, que es un salto cualitativo y diferencial respecto a lo que hacen otros medios porque nos permite incluir información clave del sector y la industria".

Nace 'Destinos', el nuevo portal de viajes y tendencias de El Español

Dentro de esa plataforma multidisciplinar, se ha presentado igualmente el documental "Abadía Retuerta, el tiempo habitado", realizado por El Rugido de El Español que se podrá ver en Amazon Prime. El lanzamiento está previsto para diciembre de este año y tendrá una duración de 25 minutos, aproximadamente.

Jiménez ha querido agradecer a su equipo la labor de estos meses de trabajo, "nada de esto podríamos haberlo hecho sin Carmen Serna, que es nuestra redactora jefa; Natalia Martínez, encargada de Cocinillas y Blanca García, nuestra creadora de contenidos"; y también a tres de los mejores embajadores que han ayudado a la presentación de la marca Destinos: Enrique Valero, director de Abadía Retuerta; el chef Ramón Freixa y la galerista María Porto.