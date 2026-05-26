Región de Murcia: El paraíso mediterráneo que no te esperas

El edén del Mare Nostrum cuenta con 252 kilómetros de costa, un paisaje que quita el aliento y una cocina difícil de olvidar.

Si cerramos los ojos e imaginamos el paraíso, nuestra mente vuela hacia destinos que están a miles de kilómetros. Sin embargo, a veces el lugar idílico está más cerca de lo que pensamos, con 252 kilómetros de costa y una luz que parece no irse nunca. La Costa Cálida es ese rincón privilegiado del sureste español donde el Mediterráneo se vuelve manso en el Mar Menor y salvaje en sus acantilados de roca escarpada.

Con más de 300 días de sol al año, esta región no es solo un lugar al que ir en verano, es un refugio para desconectar, un escenario que invita a perderse entre playas de arena dorada.

En Murcia, el concepto ‘lejos’ no existe. Es un destino diseñado para disfrutar con calma: playa, ciudad y naturaleza conviven en un radio tan cercano que permite desayunar frente a una laguna salada, almorzar en una ciudad romana y ver el atardecer en una sierra forestal.

El milagro de los dos mares

Atardecer en el Mar Menor

Una de las joyas de esta región es la convivencia de dos entornos acuáticos en un mismo horizonte. Por un lado, el Mar Menor, la laguna salada más grande de Europa, separada del Mediterráneo por una franja de arena de 22 kilómetros: La Manga. Este ‘gran lago salado’ se caracteriza por sus aguas tranquilas, una salinidad superior a la del mar abierto y una escasa profundidad que lo convierte en el lugar ideal para estar con niños. Apenas a unos minutos de distancia, el Mediterráneo abierto ofrece una experiencia distinta con aguas más bravas, pero igual de placenteras.

Esta dualidad convierte a la región en una referencia internacional para el turismo náutico. Las condiciones de viento en el Mar Menor son idóneas para la iniciación en la vela ligera, el windsurf o el kitesurf. Mientras tanto, en enclaves como Cabo de Palos, el relieve submarino alberga una de las reservas marinas más importantes de España. La biodiversidad de sus fondos atrae a buceadores que buscan la pureza de un ecosistema protegido.

En la Región de Murcia, la playa se elige según el humor con el que uno se levante. ¿Día de aventura? Las playas naturales de Calblanque o el litoral de Lorca ofrecen ese paisaje salvaje, de dunas fósiles y matorral mediterráneo.

¿Día de relax con amigos? Los paseos marítimos de la Costa Cálida, desde San Pedro del Pinatar, San Javier y Los Alcázares, hasta la Manga, Mazarrón y Águilas vibran con el sonido de los chiringuitos, las risas en las terrazas y el aroma del pescado fresco en la brasa. Y para los que no pueden estar quietos, los 32 Senderos Azules —la mayor red de España en una sola provincia— invitan a caminar junto al mar por rutas que son auténticos balcones al infinito. Desde el Sendero de los Cocedores hasta las rutas de Archena, cada paso es una postal que se queda grabada en la retina.

Pareja paseando por la Costa Cálida.

Naturaleza de interior

Más allá de las playas, la Región de Murcia ofrece un relieve montañoso que sorprende por su verdor en un entorno semiárido. El 45% del territorio se encuentra entre los 200 y 600 metros de altitud, con sierras como Sierra Espuña, considerada el pulmón verde de la región. Aquí, el turismo activo encuentra su lugar con rutas de senderismo, escalada y observación de aves.

Incluso en el periodo estival, el interior murciano ofrece refugio en sus zonas de baño fluviales. Pozas naturales y tramos del río Segura permiten una forma de refrigeración diferente, conectando al visitante con una Murcia forestal y de montaña que a menudo queda a la sombra de su famosa costa, pero que guarda el mismo encanto de lo auténtico.

Cuatro ciudades, cuatro viajes en el tiempo

Pero esta tierra no es solo salitre y montaña. Es una tierra que ha sido deseada por todos: fenicios, romanos, árabes y cristianos. Y cada uno dejó su huella, convirtiendo a la región en un museo que se disfruta al aire libre.

Con tres mil años de historia, Cartagena es una ciudad cuya identidad está ligada al mar. El descubrimiento y recuperación de su Teatro Romano ha transformado el casco urbano en un referente arqueológico mundial. Pasear por Cartagena es toparse con la Muralla Púnica, el Museo Foro Romano Molinete y los restos de una ciudad que fue pieza clave en el Mediterráneo antiguo.

A este legado se suma el Museo Nacional de Arqueología Subacuática (ARQVA), referente en España en la conservación y difusión del patrimonio subacuático. Situado junto al puerto de Cartagena, el museo alberga piezas únicas como el tesoro de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes, los barcos fenicios de Mazarrón y una atractiva exposición permanente sobre la historia naval y la arqueología subacuática.

Teatro Romano de Cartagena. iStock.

La capital de la comunidad autónoma, Murcia, es el barroco estallando en la fachada de su Catedral, una de las más bellas del mundo. Es perderse por las calles de Trapería y Platería, dejarse llevar por el bullicio de sus plazas y entender que aquí la vida sucede en la calle.

Caravaca de la Cruz, es una de las pocas ciudades del mundo de la cristiandad que tienen el privilegio de celebrar el Año Jubilar 'In Perpetuum', junto con Santiago de Compostela, Santo Toribio de Liébana, Roma o Jerusalén. Es el epicentro de un fenómeno de peregrinación que se remonta al siglo XIII. Además, su tradición de los Caballos del Vino, declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, es una de las manifestaciones festivas más singulares y enérgicas de toda la cuenca mediterránea.

Lorca es una ciudad marcada por un patrimonio monumental que la convierte en uno de los grandes referentes históricos del sureste español. Dominada por la imponente Fortaleza del Sol, su casco histórico conserva iglesias barrocas, palacios nobiliarios y plazas que reflejan el esplendor que alcanzó la ciudad entre la Edad Media y el siglo XVIII.

Pasear por Lorca es descubrir monumentos como la Plaza de España, la Colegiata de San Patricio o el Porche de San Antonio. Además, la ciudad destaca por su arraigada tradición artesanal y cultural, especialmente durante su reconocida Semana Santa, declarada de Interés Turístico Internacional, donde sus desfiles bíblico-pasionales aúnan historia, arte y espectáculo, convirtiendo las calles de Lorca en un escenario único.

La gastronomía: un recuerdo que comienza en el paladar

Sabores de la Región de Murcia.

En la Región de Murcia, el verano también se saborea. La cocina marinera tiene su máximo exponente en el caldero, un arroz elaborado con pescado de roca y ñoras típico de la zona de Cartagena y el Mar Menor. La tradición de los salazones, como la hueva y la mojama, se mantiene vigente, mientras que el pescado fresco llega a diario desde las lonjas para ser servido en la mesa.

Esta oferta se completa con los vinos con Denominación de Origen de Jumilla, Bullas y Yecla, que aportan el carácter con su uva reina, la Monastrell. Los podrás conocer recorriendo sus rutas del vino certificadas por ACEVIN.

La Región de Murcia es, en definitiva, ese lugar donde todo está cerca y donde cada día es una elección diferente. Es un destino para los que buscan algo más que una toalla y una sombrilla; es para los que buscan historias, sabores, aventuras y, sobre todo, esa luz que parece que lo cura todo.