Savannah es una de las ciudades más antiguas de los Estados Unidos: famosa por su historia y su puerto marítimo

Ubicada en la costa este de Georgia, Savannah es posiblemente una de las ciudades más hermosas del estado. Esta ciudad que alberga uno de los puertos más concurridos de Estados Unidos, recibe a los visitantes con calles y plazas rodeadas de robles cubiertos de musgo y casas históricas que parecen sacadas de un set de película.

La arquitectura encantadora de Savannah le ha valido el reconocimiento de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Una ciudad que combina perfectamente el atractivo del sur, un pasado fascinante y un ambiente animado.

Situada en las pintorescas orillas del río Savannah, este encantador lugar presume de contar con abundantes actividades que cautivarán a los visitantes de todo el mundo.

Desde su deliciosa cocina y animada vida nocturna hasta sus fascinantes atracciones e impresionantes playas, Savannah promete una aventura inolvidable. El casco histórico de Savannah es un tesoro oculto de maravillas arquitectónicas, con sus calles adoquinadas, sus robles cubiertos de musgo y edificios bellamente conservados.

Pasear por las plazas de la ciudad, cada una con su propio encanto especial, y dejarse cautivar por la rica historia que impregna cada rincón. Explorar el panorama artístico de la ciudad, como los Museos Telfair, que exhiben arte e historia diversos.

No perder la oportunidad de hacer un tranquilo crucero en barca por el río Savannah, donde se puede admirar la silueta de la ciudad y conocer su patrimonio marítimo.

Barco paseando por el Savannah. Cedida

Savannah presume de contar con numerosas atracciones que satisfacen todos los intereses. Una buena opción es realizar un recorrido guiado a pie para descubrir las joyas ocultas de la ciudad y oír fascinantes historias sobre su pasado.

Descubrir un poco de naturaleza, visitando Forsyth Park, un extenso oasis verde con bonitas fuentes y perfumados jardines. Otro atractivo es el histórico cementerio Bonaventure, que se hizo famoso gracias a la novela Medianoche en el jardín del bien y del mal.

También son maravillosas sus impresionantes esculturas y su ambiente sorprendentemente sereno. Es recomendable aprovechar la oportunidad para visitar el Mercer Williams House Museum, una magnífica mansión que permite ver el pasado aristocrático de Savannah.

Se trata de una ciudad que combina sin esfuerzo historia, cultura y belleza natural, lo que la convierte en un destino perfecto para todos los viajeros.

Savannah, ciudad de Georgia. Cedida

Desde su fascinante arquitectura y rico panorama culinario hasta sus vibrante vida nocturna e impresionantes playas, Savannah ofrece una gama diversa de experiencias que dejarán una impresión duradera.

A solo 20 minutos en coche de Savannah se encuentran las prístinas playas de Tybee Island. Con su suave arena, sus cálidas y suaves olas y su ambiente tranquilo, es el lugar perfecto para relajarse y tomar el sol.

Pasear tranquilamente por la orilla, tomar un refrescante baño o practicar deportes acuáticos, como kayak o paddleboard. Deleitarse con el marisco fresco en uno de los restaurantes frente al mar de la isla y disfrutar de los impresionantes atardeceres que pintan el cielo con tonos vivos.

