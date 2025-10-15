Extremadura, el refugio perfecto para disfrutar con pausa

La campaña ‘Extremadura Extraordinaria’ nos invita a una tierra donde naturaleza, cultura y gastronomía aseguran una forma de turismo auténtico, pausado y sostenible.

En una época marcada por la prisa, Extremadura invita a detenerse y respirar. Esta tierra de dehesas infinitas, cielos donde aún se ven las estrellas y pueblos con historia propone una forma de viajar sin prisas.

Lejos de lugares masificados, viajar a Extremadura significa redescubrir lo esencial. ‘Extremadura Extraordinaria’ es una invitación a vivir experiencias con alma, capaces de convertir cada viaje en un recuerdo inolvidable.

Extremadura Extraordinaria

Naturaleza en estado puro

Cada época del año revela un motivo distinto para visitar Extremadura. El viaje cambia con el ritmo de las estaciones. Cuando finaliza el verano, son imprescindibles las rutas de senderismo entre bosques cambiantes de color y gargantas fluviales, pero también es una época perfecta para una escapada de descanso rural.

La región es uno de los grandes pulmones verdes de Europa. El Parque Nacional de Monfragüe, con su impresionante biodiversidad —buitres negros, águilas imperiales, cigüeñas negras—, es un referente mundial para los amantes de la ornitología.

Parque Nacional de Monfragüe.

Muy cerca se encuentran también el Valle del Jerte y el Ambroz, además del meandro del Melero, en Las Hurdes, que ofrecen paisajes naturales que parecen obras de arte.

Un legado cultural único

Cáceres, Mérida y Guadalupe son las tres joyas extremeñas declaradas Patrimonio de la Humanidad, cuyas calles y rincones albergan siglos de historia.

Cáceres, con su casco histórico medieval, combina pasado y presente y es escenario habitual de rodajes internacionales. Pero junto a este legado patrimonial podemos encontrar espacios como el Museo Helga de Alvear, que estrecha lazos entre el arte contemporáneo y la tradición.

En Mérida, el Teatro Romano sigue acogiendo espectáculos contemporáneos que hacen vibrar cada verano al público del Festival Internacional de Teatro Clásico.

Teatro Romano de Mérida.

Guadalupe, por su parte, con su arquitectura mudéjar, recuerda la vocación universal de esta tierra, puente histórico entre Europa y América.

Sabores que cuentan historias

La gastronomía extremeña destila identidad: jamón ibérico de bellota, quesos artesanos, pimentón de La Vera, aceite de oliva virgen extra, cerezas del Jerte o vinos con Denominación de Origen.

Son sabores que forman parte de un patrimonio culinario que se disfruta sin prisas. Y para disfrutar del recetario propio de Extremadura, nada mejor que acudir a una cata en una bodega familiar o participar en un taller de cocina tradicional.

El lujo de vivir despacio

Dormir en una casa rural entre encinas, contemplar un cielo estrellado, escuchar el rumor de un río o aprender a elaborar queso o aceite son experiencias que devuelven al viajero algo tan valioso como el tiempo.

En Extremadura es posible volver a descubrir que las cosas sencillas también pueden ser algo extraordinario. De ahí surge el nombre de ‘Extremadura Extraordinaria’ para esta campaña turística que nos invita a conocer un territorio diverso, natural, con historia y con un sabor propio.

El verdadero lujo de esta tierra consiste en vivir despacio y, en un momento en el que el viajero busca ser más consciente y respetuoso con los lugares que visita, Extremadura es el destino ideal para hacerlo de forma pausada y verdaderamente auténtica.