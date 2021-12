Una Navidad bajo el sol

Existe un lugar en Europa en el que el sol brilla más que en ningún otro lado y que por suerte tenemos muy cerca de aquí, a sólo un par de horas de avión. Canarias es ese paraíso conocido y desconocido al mismo tiempo donde el invierno es un momento perfecto para darse un chapuzón en el mar y además, con suerte, subir el mismo día al Teide en plena nevada.

En el Sur de Tenerife hemos encontrado un plan para cada tipo de persona. Y tú, ¿qué clase de viajero eres? ¿Y qué esperas de unas vacaciones de invierno a 25 grados?

Tenerife puede ser tan romántica como uno quiera, o entienda el romanticismo. Una puesta de sol, una cena frente al mar, un salto en parapente, una primera experiencia inolvidable… La isla es famosa entre profesionales del deporte y amateurs por su gran oferta de actividades, que engloban todos los deportes náuticos desde pesca hasta surf, o su rica propuesta de rutas para recorrer la isla a pie, en coche o bicicleta.

Encontramos el Arona Gran Hotel junto a una calita en plena Bahía de Los Cristianos, en una zona tranquila, casi residencial, pero con acceso directo al centro por el paseo marítimo. Aquí respiramos ese ambiente que caracteriza a los hoteles sin niños, lleno de parejas en busca de sol, y tal vez alguna actividad, dentro o fuera del hotel.

Sus amplios espacios son un preludio de sus habitaciones, todas con vistas al mar y terraza; desde donde el arrullo del mar acompaña durante la noche. Su calma se percibe también en el spa, con tratamientos novedosos y piscinas de chorros interior y exterior; y en su servicio exquisito y discreto. La gastronomía es uno de los grandes protagonistas del hotel, que apuesta por productos locales de primera calidad y que se puede disfrutar tanto en el buffet como en su restaurante Jarea, ambos ubicados frente al mar.

La última renovación del hotel -estrenada el pasado mes de septiembre- ha traído además el concepto Alisios y Sirocos, una champanería que propone casi una treintena de espumosos entre los que encontrar las referencias nacionales e internacionales más reconocidas pero también una selección de marcas canarias.

La Navidad trae una programación en la que reinan el deporte -desde funcional hasta aqua yoga- y la música en directo, con olimpiadas deportivas, clases de baile y espectáculos musicales todos los días. El 25 y 31 de diciembre tienen lugar las galas de Navidad y Fin de Año, con cocktail previo junto a la piscina y música en vivo tras las uvas.

Para muchos, los conceptos de vacaciones y Navidad están unidos bajo el paraguas de “comer sin remordimientos”, bajo la excusa de que son ocasiones especiales. Pero no todos los viajeros piensan igual, y cada vez son más los que abrazan un estilo de vida saludable que no entiende de pizzas ni roscones. Tenerife es también un sitio para estos viajeros, que pueden encontrar en la isla propuestas infinitas que implican deporte, salud y gastronomía sin perder de vista la opción de tumbarse en la arena negra de playas paradisíacas cuyo acceso es en sí mismo una aventura.

Para ellos recomendamos el Hotel Vulcano, un auténtico oasis en el corazón de Playa de Las Américas en el que la vegetación es su mayor reclamo visual. Un lugar al que ir a desconectar, lo que se logra con el ambiente silencioso a pesar de las dimensiones, las actividades de yoga o Pilates y las tardes de meditación, o las sesiones en el spa a base de masajes, tratamientos y rituales y su rica y variada gastronomía en la que reinan los productos frescos locales, la fruta y la verdura y las propuestas saludables, aunque ofrece también una amplia selección de platos internacionales para todo tipo de público. Su azotea Up!, ubicada en la 8ª planta del hotel, ofrece las mejores vistas de Las Américas y el Océano Atlántico.

La programación especial de Navidad, que se ofrece como cortesía a todos los clientes, incluye clases de baile, yoga, ballet fit, actividades solidarias, espectáculos e incluso un taller para elaborar jabones artesanales, todo en las instalaciones del propio hotel.

Si hay un Tenerife más reconocible ese es el de la diversión. Diversión para todas las edades, para todo tipo de públicos y con máximas garantías de seguridad. Todo tipo de actividades deportivas y culturales, y un nuevo panorama de apertura de locales de gastronomía, música y ocio que alegran las playas y paseos de la isla y en ocasiones muestran su lado más irreverente.

Para los que sólo quieren pasarlo bien, como decía la canción de Cindy Lauper (“Girls just wanna have fun”), y muy especialmente para amantes del surf y familias con niños, hemos encontrado el Hotel Bitácora en Las Américas. ¿Por qué nos ha gustado?

· Tiene seis toboganes (¡seis!) para todos los niveles.

· Su mini-club de día se complementa con la sala “Donde duermen los dragos” que funciona hasta las 11 de la noche para dejar a los padres cenar tranquilamente.

· Está a sólo 2 minutos andando de una de las playas de surf más emblemáticas de la isla, y además el hotel tiene taquillas para guardar las tablas y acuerdos con escuelas y tiendas de la zona para contratar clases y alquilar material.

· Su parque infantil incluye tirolina, rocódromo y castillo de bolas, entre otras cosas.

· Tiene una sala para adolescentes, con billares y DJ, porque hay edades complicadas…

· La opción Family & Up! ofrece a las familias la opción de dejar a los niños con los monitores en el mini-club para que los padres puedan subir a la azotea Up!, donde disfrutar de coctelería, jacuzzi en las alturas y piscina infinity… para ratitos sin niños. Que son maravillosos pero precisamente el descanso no suele ir asociado a su cuidado.

· La programación de Navidad, que desde el 22 de diciembre y hasta el 1 de enero acogerá talleres de manualidades, clases de danza, espectáculos, DJ, actividades deportivas y fiestas, incluyendo las galas de Navidad y Nochevieja.