Calais es una ciudad francesa situada al norte del país, en el departamento que lleva el mismo nombre. Es conocida por encontrarse en la costa del paso de Calais, o lo que es lo mismo, el punto más estrecho del Canal de la Mancha. También se puede decir que Calais es la ciudad francesa más cercana a Inglaterra, a unos 34 kilómetros y que en días claros es posible ver sin dificultad las rocas de los acantilados de Dover.

La estructura de la ciudad de Calais es muy peculiar ya que los canales la dividen en dos partes: Calais vieja y nueva. La ciudad vieja, también llamada Calais Nord, resultó muy dañada durante la Segunda Guerra Mundial y todos los monumentos y obras se encontraban muy perjudicados; la ciudad nueva recibe el nombre de Calais Zud y es donde se encuentran las calles comerciales principales. Debido a su ubicación, Calais posee un puerto considerado históricamente como puerto estratégico. En la actualidad es el más grande de Francia en cuanto a tráfico de viajeros y el cuarto en cuanto a mercancías se refiere.

La Torre de Guet es la curiosidad principal de Calais vieja. Fue construida en la Edad Media y es la única estructura que quedó a salvo después de la Segunda Guerra Mundial. La Iglesia de Notre Dame, ubicada en la Plaza d’Armes y construida en el siglo XIV, es un edificio remarcable de carácter religioso donde se pueden apreciar los elementos incomparables del estilo gótico inglés que no son característicos de Francia. Uno de los edificios que sobresalen por su arquitectura pero también por su carácter religioso es la Catedral de Nuestra Señora, construida en el siglo XIII. En ella se pueden ver diferentes estilos arquitectónicos debido a sus continuas reformas.

En la Plaza d’Armes fue donde se situaba el corazón de la ciudad, donde se llevaban a cabo los eventos y celebraciones públicas más importantes. Hoy en día esta plaza es una gran zona de recreo, donde se pueden contemplar numerosos edificios históricos que se asientan alrededor de ella.

El edificio del Ayuntamiento de Calais es otro elemento destacable. Fue construido en el siglo XX con un estilo flamenco del siglo XV. Llama la atención por su ornamentación y por la gran torre que alcanza los 75 metros de altura. También destaca su preciosa escalera de honor iluminada por una gran vidriera que evoca la salida de los ingleses.

Frente al edificio del Ayuntamiento se encuentra la estatua de Los burgueses de Calais de Auguste Rodin: inaugurada en 1895, siendo la única que se expuso mientras vivía el artista.

Para contemplar unas fantásticas vistas de la ciudad y apreciar la belleza de los alrededores conviene subir a los miradores del faro de 51 metros de altura. Fue construido en 1848 y hoy es la plataforma de observación más popular de la ciudad. Desde su cima, además de apreciar la ciudad, se puede contemplar la maravillosa costa que baña las orillas de Calais. Conviene también pasear por la zona portuaria, donde siempre hierve la vida.

En cuanto a museos, sobresale el Museo de Bellas Artes de Calais, donde se puede observar una amplia colección de esculturas de artistas como Carpeaux, Bourdelle y Maillol, así como pinturas de arte contemporáneo de artistas como Duduffet o Arp. En el Museo de la Segunda Guerra Mundial se expone una diversa colección de objetos militares, tales como uniformes y armas, además de una colección de antiguos premios y accesorios relacionados con el Tercer Reich. Por último, el Museo de Encaje y Moda fundado en 1874 recoge una amplia colección de muestras de hermosos encajes, bocetos de ropa vieja y máquinas únicas.

El lugar favorito para disfrutar de la tranquilidad y la naturaleza es la playa, lugar donde tanto ciudadanos como turistas recorren la costa bajo la brisa marina. No son muchos los que se deciden a darse un baño porque a causa del clima el agua no se calienta mucho y la temperatura no es muy adecuada.

Es en el oeste de la ciudad donde se encuentra la famosa costa de Ópalo, un paisaje de lo más hermoso lleno de acantilados. Se trata de un lugar lleno de contrastes y diversidad paisajística que lo convierte en el escenario perfecto para disfrutar al aire libre y de la naturaleza.

