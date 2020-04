Canberra es la capital de Australia y es una ciudad que se comenzó a construir en 1913 con el propósito de convertirse en la capital del país. Su nombre proviene de ‘Canberry’, el nombre de la estación construida en la zona por los primeros asentamientos europeos. A diferencia de Sídney y Melbourne, entre las que se encuentra situada, se trata de una ciudad solemne e institucional, pero a la vez moderna, artística e innovadora, con grandes atracciones naturales y culturales.

Carrillón Nacional.

La Casa del Parlamento australiano es uno de los referentes arquitectónicos y políticos de Canberra. Su peculiar arquitectura con su techo de césped natural, la enorme aguja rematada por la gran bandera de Australia y sus fachadas que recuerdan a la antigua sede del Parlamento son sus grandes atractivos que llaman la atención de todos los que se paran a admirar su espectacular estructura.

Por su parte, el viejo Parlamento de Australia, sede desde 1927 hasta 1988, sigue estando en su lugar original y no ha sido derribado, sino que en su interior todavía se conservan las oficinas y los diferentes salones con los correspondientes muebles y accesorios, que pueden ser visitados con tour guiados.

Casa del Parlamento.

En el centro de Canberra también sorprende el gran lago artificial Burley Griffin sobre el río Molonglo. Con una longitud de once kilómetros y una profundidad máxima de 18 metros ofrece actividades tales como pesca, navegación, natación o hacer el típico tour en catamarán. En sus orillas hay muchos museos y galerías de arte, así como parques y zonas de descanso que se vuelven muy populares durante los meses de verano.

Para los amantes de la naturaleza The Australian National Botanic Gardens será un paraíso por ser hermoso jardín botánico con más de 50 hectáreas de vegetación a pies de la famosa montaña Black Mountain. Otra actividad entre la naturaleza es caminar por senderos del Parque Natural Black Mountain, hogar de unas 100 especies de aves, 500 de plantas y 5000 de insectos. Además, en la cima se encuentra la Black Mountain Tower o también llamada Telstra Tower, de 195 metros de altura a donde se puede subir y contemplar las mejores vistas de la ciudad y todo su entorno.

Canberra.

Uno de los mejores lugares para disfrutar del atardecer en la capital australiana es desde Mount Ainslie, una colina de unos 843 metros de altura que ofrece vistas de los puntos más destacados de la ciudad, como el lago y el Parlamento.

El Australian War Memorial es un impresionante santuario dedicado al sacrificio de los australianos que murieron en las guerras. Se trata de un archivo de primera clase que documenta la experiencia de las guerras vividas y su objetivo es ilustrar el impacto que tuvieron estos conflictos en la sociedad australiana.

Australian War Memorial.

Esta ciudad cuenta con una gran oferta cultural y museística y entre sus museos destacan: The National Museum of Australia, donde se revive el origen de Australia a través de objetos, artefactos y charlas para comprender cómo llegó a ser la nación que es hoy en día; The National Dinosaur Museum se trata de una de las principales atracciones turísticas de Canberra y ofrece las colecciones permanentes más importantes de Australia; The National Gallery of Australia es uno de los mejores museos de arte de Australia, ya que alberga en su interior más de 100.000 obras, tanto de arte australiano como internacional, y en su exterior se extiende un jardín de 24 estatuas.

La Biblioteca Nacional de Canberra es la más importante del país, abrió sus puertas en 1901 y desde entonces se ha hecho con una colección de más de seis millones de libros. Entre sus grandes tesoros se encuentra el diario de James Cook a bordo del Endeavour.

Finalmente, la experiencia en Canberra no puede concluir sin haber probado sus platos más típicos, como son: las tostadas con Vegemite, un extracto de levadura de color marrón oscuro y un sabor peculiarmente salado; el meat pie (pastel de carne), elaborado a base de carne, puré de patata y una salsa espesa; la carne de canguro y cocodrilo, ya sea asada, a la parrilla o al horno; o el Chilo Roll, un aperitivo que se asemeja a los rollitos de primavera chinos y que lleva entre sus ingredientes col, zanahoria, ternera, cebada y apio, entre otros.

Más información en: infoviajes.contacto@gmail.com