¿Sabes cuánto dinero se recoge anualmente de la Fontana di Trevi? ¿Cuál es la fuente más grande? ¿Cuáles son las más representativas de España? Acompáñanos en estas líneas y realizarás un peculiar viaje por algunas de las más bonitas y singulares fuentes del mundo.

Mezcla de elementos naturales y de elementos manipulados por el hombre, las fuentes que engalanan las principales plazas de las ciudades más importantes del mundo reúnen la belleza y la magia suficientes como para que cualquier persona planifique un viaje. A algunas les rodea la fortaleza de leyendas que han aguantado el paso del tiempo, como la moneda y el deseo de la Fontana di Trevi (más abajo contamos la cantidad que el ayuntamiento de la ciudad recoge cada año en las aguas de la fuente más famosa del mundo).

Fontana di Trevi - Roma

Es, quizá, la más conocida en el mundo entero, y no es de extrañar. Su belleza solo es comparable a la leyenda que hay en torno a ella: aquel que tire una moneda de espaldas y con la mano derecha por encima del hombro se asegura regresar a la ciudad eterna y que el amor llegue a su vida si tiras tres monedas (dicen las malas lenguas que si estás casado y haces el ritual puedes conseguir el divorcio).

Son tantas las atracciones de Roma, que el hecho de que la Fontana sea uno de los monumentos más visitados durante el año habla por sí solo para destacar la belleza de esta fuente que mide casi 26 metros y que está hecha de mármol. La figura representada es el dios Neptuno domando las aguas, y si quieres saber cuánto dinero se recoge gracias al ritual de las monedas, fuentes del ayuntamiento publican cada año la cifra, que no baja del millón de euros y que sirve para la conservación de la fuente y el mantenimiento de la plaza que la alberga.

Fontana Oval di Tivoli - Roma

No abandonamos Roma, y es que hay tanto que ver en la capital italiana... La villa de Tivoli presume de tener los jardines más bellos de Renacimiento y es en sí misma una belleza. Los jardines están acicalados de decenas de fuentes, una de las más vistosas y fotografiadas es la llamada Fuente Oval. Vista desde abajo o con cierta perspectiva desde arriba es una maravilla, todos los epítetos se le quedan cortos a tal ingeniería que mezcla lo natural y lo artificial. En la cima se colocó a Pegaso que parece querer remontar el vuelo perpetuamente. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2011.

Fuentes de Trafalgar Square - Londres

Flanqueando al icono de la plaza más visitada de la capital inglesa, la Columna de la Batalla de Trafalgar, las fuentes suponen el adorno perfecto para un conjunto arquitectónico único. Todos y cada uno de los londinenses aman este sitio, se sienten identificados con los que simbolizan las fuentes, el valor de dos de los almirantes que lucharon en la batalla mencionada. Son relativamente recientes pues fueron construidas en 1939 y cualquier deterioro supone una grandiosa multa por parte del gobierno de la ciudad.

Dubai Fountain - Emiratos Árabes

Todo en la capital emiratí es hiperbólico, y un ejemplo sintomático es que frente a un hotel de siete estrellas de los pocos que hay en el mundo, el Burj Al Arab Jumeirah, se encuentra la fuente danzante más grande: la Dubai Fountain que mide 275 metros y arroja el agua a 150 metros de altura gracias a los impulsores que tiene. Un dato para rizar el rizo, de noche un total de 6.600 focos y 50 vídeo proyectores iluminaran los espectáculos abiertos al público. Otro dato para magnificar más el entorno de esta fuente, está situada en el centro comercial más grande del mundo, los Dubai Mall.

Fuente de la Amistad de las naciones - Moscú

Cada una de las 16 estatuas doradas que conforman el conjunto de la fuente simbolizan a las diferentes ex repúblicas soviéticas, cada una caracterizada con su traje regional típico. Ocho potentes bombas pueden llegar arrojar 1.200 litros por segundo en un espectáculo de color y música que atrae de marzo a octubre a miles de visitantes. Si conocemos algo de historia, nuestra visita ganará enteros porque podemos recorrer toda la circunferencia de la fuente intentando asignar a cada doncella una antigua ex república, así podremos llegar a la conclusión de que sobra una imagen, la de la República Carelo-Finesa, ya no reconocida por Rusia desde 1956.

Fuente de la Riqueza - Singapur

Todo un símbolo para los autóctonos y para los visitantes pues sus arquitectos siguieron los principios del Feng Shui para su elaboración y su posterior funcionamiento: el flujo interno del agua simboliza la vida y la riqueza de la ciudad de Suntec, mientras que el anillo de la fuente representa la igualdad de las razas y religiones en Singapur. Los visitantes pueden caminar hasta el centro de la fuente y recoger monedas que les darán buena suerte.

Manneken Pis - Bruselas

Su pequeña talla y su difusa leyenda pueden propiciar el olvido de esta fuente que representa a un niño desnudo orinando en una pila. Con el paso del tiempo decenas de leyendas han rodeado a la estatuilla de apenas 55 centímetros, pero quizá la más bucólica y la que más gusta contar a los habitantes de Bruselas es la siguiente: el niño apagó con su orín una mecha encendida, salvando así a la ciudad de un incendio. De hecho, son tres los símbolos de la capital belga, el Atomium, el Grand Palace, y por supuesto, el Manneken Pis.

Fuente Mágica - Montjuic y La Cibeles - Madrid

No podíamos cerrar esta selecta lista, sin apelar a nuestra gran patria, y aunque son muchos los ejemplos que podríamos poner como colofón de este reportaje, hemos seleccionado la Fuente Mágica de Montjuic y la Cibeles de Madrid.

La Fuente Mágica fue construida en 1929 por el arquitecto Carles Buïgas con motivo de la Exposición Internacional, y está entre las que ofrece mejores espectáculos de música, agua y luz.

La Cibeles se ha ganado el honor de ser uno de los tres símbolos de la capital madrileña, junto al Oso y el Madroño y la Puerta de Alcalá.