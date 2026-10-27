El juez pide al Supremo que investigue a la eurodiputada Sandra Gómez por la piscina de Alboraya

La plaza número 19 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valencia ha elevado una exposición razonada al Tribunal Supremo para que investigue a la eurodiputada del PSOE Sandra Gómez por la presunta construcción ilegal de una piscina.

El juzgado solicita al Alto Tribunal que impute a la que fuera vicealcaldesa de Valencia y que decida si asume la causa al completo.

Los hechos en los que indaga el juez son los relativos a la construcción, por parte del Ayuntamiento de Alboraya, de una piscina al aire libre en unos terrenos que se encuentran en Valencia.

Los denunciantes alegaban que, con la normativa urbanística de la ciudad, el suelo afectado es no urbanizable, con protección agrícola de huerta. Así, exponían una serie de irregularidades adicionales: existencia de suelo en Alboraya para realizar la actuación, la ejecución de la misma en suelo no urbanizable, la ausencia de referencia de la cesión de la parcela al Ayuntamiento de Alboraya, una irregularidad del devengo y pago del IBI, y deficiencias en el proceso de licitación, entre otros.

El exalcalde de Valencia Joan Ribó (Compromís) se encuentra imputado en este procedimiento. La Asociación para la Defensa del Estado de Derecho y la Lucha contra la Corrupción (vinculada al abogado Víctor Soriano), que ejerce la acusación, pidió al juzgado que elevara una exposición razonada para que el Supremo investigara a Sandra Gómez, dado que se encuentra aforada. El magistrado ha dado ahora este paso.

El escrito del juez señala que las parcelas objeto de las actuaciones se ubican en el término de Valencia; que no es aplicable por ello el planeamiento de Alboraya; y que no se pidió en ningún momento licencia alguna al Ayuntamiento competente para expedirla (es decir, el de Valencia). Ello consta específicamente también para las obras de la piscina descubierta, indica la exposición razonada.

Debido a que las competencias urbanísticas recaían en aquel momento en Sandra Gómez, el magistrado pide su imputación. Considera que hubo omisión de su responsabilidad.