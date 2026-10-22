PP y Vox acuerdan los presupuestos de Valencia para 2027, que suben un 8,8% hasta los 1.361 millones de euros

PP y Vox aprobaron este jueves en la Junta de Gobierno Local el anteproyecto del presupuesto municipal, unas cuentas que crecen un 8,8 por ciento respecto al año anterior, hasta alcanzar los 1.361 millones de euros.

Se trata de las cuartas cuentas del gobierno de María José Catalá y, según explicó la concejala de Hacienda, María José Ferrer San Segundo, se ha subido el presupuesto al tiempo que se ha consolidado la rebaja fiscal aprobada en 2023 y se ha reducido la deuda.

El presupuesto consolidado, que suma al sector público y a los organismos dependientes, sube de los 1.415 millones a 1.580, un 11,7 por ciento más.

Además, la cifra global de inversiones asciende a 278,9 millones de euros. La previsión, según explicó la concejala, es que la deuda municipal quede a final del ejercicio en 51,3 millones de euros.

Por partidas, al área de seguridad, tráfico y prevención y extinción de incendios se dedicarán 243,5 millones, un crecimiento del 5,56%.

Para servicios sociales, el Ayuntamiento destinará 147 millones, un 9,19% más. Las políticas de vivienda, uno de los problemas principales de la ciudad, tendrán 142 millones de euros, lo que supone un aumento del 23,62 por ciento.

El área de bienestar comunitario, que incluye limpieza, alcantarillado y alumbrado entre otras cuestiones, está presupuestada con 188,9 millones, un 15,19% más.

Inversiones

El presupuesto destina 215,8 millones de euros a inversiones reales y 63,1 millones a transferencias de capital.

Destacan 39,12 millones de euros para la construcción de viviendas en el marco del Plan + Vivienda, 300.000 euros para la Agencia Municipal del Alquiler o la partida de 200.000 euros para ayudas a comunidades de propietarios para modificar estatutos y evitar la implantación de viviendas turísticas.

En el apartado de seguridad, destacó las obras en la segunda comisaría de Malilla (2,28 millones), la instalación de 273 cámaras de vigilancia en el centro histórico (800.000 euros) o los nuevos vehículos de bomberos (4,77 millones).

La limpieza y recogida de residuos alcanza un presupuesto de 104,4 millones de euros, de los que 52,8 se dedican a limpieza viaria.

María José Ferrer San Segundo en la rueda de prensa este jueves Ayuntamiento de Valencia

El anteproyecto recoge casi 55 millones para las actuaciones dana previstas en las pedanías afectadas y otros 45 millones para parques y jardines.

Por otra parte, incluyen proyectos como las obras de los tramos X y XI del Jardín del Túria (1,49 millones de euros), la aportación municipal de 1,45 millones para las obras del Parque de Desembocadura (que ha de licitar y ejecutar la Autoridad Portuaria) y las obras del Canal de Acceso Ferroviario, con una aportación municipal de 35,74 millones de euros.

También se presupuestan 5 millones para las obras de la plaza de San Agustín, la avenida del Oeste y la calle San Vicente; 3,45 millones de euros para la remodelación de Virgen de los Desamparados-Tendetes y 4,89 millones para la regeneración del entorno del grupo de viviendas Virgen del Carmen de Beteró.

Gastos

Respecto al Presupuesto de gastos, en 2027 el Gasto en Personal (Capítulo 1) crece en un 6,8%, pasando de 400 a 424,4 millones de euros.

Este aumento presupuestario permite hacer frente a los incrementos retributivos previstos para el personal municipal, al tiempo que contempla la consolidación del incremento de la plantilla. Está prevista la convocatoria de oposiciones para la incorporación de 100 nuevos agentes de la Policía Local y 122 bomberos.

El gasto corriente no financiero (capítulos 2 y 4), asciende a 616 millones, se traduce en un incremento del 7,7%.

Rebaja fiscal

La edil defendió que las cuentas para el 2027 ratifican por cuarto año consecutivo la rebaja fiscal, con una bajada de un 8% del impuesto de circulación, un 20% la tasa de alcantarillado y otro 20% el IBI.

El anteproyecto, aprobado este jueves en la Junta de Gobierno Local, pasará ahora al Consell de la Ciutat previsto para el lunes y posteriormente a la Comisión de Hacienda. La previsión es que se debata y apruebe en el pleno de octubre.