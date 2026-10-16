El Ayuntamiento de Valencia quiere "restituir la normalidad" en la plaza: "Es una acampada ilegal, que vaya a la Delegación"

El portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Valencia, Juan Carlos Caballero, aseguró que la plaza, donde se ubica la acampada por la vivienda, es "de todos" los valencianos, por lo que abogó por "restituir la normalidad".

En este sentido, animó a los concentrados a trasladarse frente a la Delegación del Gobierno de la Comunitat Valenciana, en la plaza del Temple, para llevar a cabo "sus reivindicaciones legítimas", según afirmó, al tiempo que criticó que "hay más tiendas de acampada que viviendas que ha construido el Gobierno de Pedro Sánchez".

Durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local, el también portavoz del grupo popular consideró que "la acampada es ilegal" y que "ha sido promovida por sectores de la izquierda".

Las tiendas llevan en la céntrica plaza desde el sábado 3 de octubre, cuando se produjo una manifestación que se saldó con al menos nueve agentes heridos y cinco detenidos.

Desde entonces, el número de tiendas no ha dejado de crecer, hasta superar las 700, que ocupan toda la plaza y la zona donde se instala la falla municipal.

Su presencia obligó el pasado 9 d'Octubre, Día de la Comunitat Valenciana, a suspender una mascletà prevista en la propia plaza, pero el resto de la programación oficial se desarrolló con normalidad.

El Ayuntamiento de Valencia envió un requerimiento a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, que es también la candidata a la alcaldía por el PSPV y la número 1 de la lista para el Congreso de los Diputados.

Le exigía que garantizara la seguridad de todos los participantes y de los manifestantes y que permitiera que los actos festivos se mantuvieran. Ante esta petición oficial, Bernabé afirmó que la acampada "no se podía levantar".

"Teniendo en cuenta la realidad de la acampada, no se dan las circunstancias de seguridad, de cuestiones fundamentales de derecho constitucional de reunión, de lo que supondría levantar a la fuerza una acampada de tantas personas, no es asumible en términos de seguridad ciudadana, de orden público y de convivencia social", añadió en dicho momento.

En este contexto, el edil de Seguridad, Jesús Carbonell, señaló que los servicios jurídicos municipales estaban estudiando si adoptar medidas legales, por lo que calificó de "inacción" por parte de la Delegación.

La decisión de la Delegación fue blindar la plaza, con una importante presencia policial durante la procesión cívica del 9 de octubre, para evitar posibles enfrentamientos entre los acampados y grupos de extrema derecha.

La alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, aseguró este jueves que el consistorio mantiene una "comunicación fluida" y diaria con integrantes de la acampada.

"Estamos trabajando con ellos, hablando con ellos, tenemos una comunicación fluida con ellos", en cuanto a "las ubicaciones" de las tiendas, manifestó.