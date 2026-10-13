Ya en vigor: ayudas de hasta 120 euros para las familias en la compra de material escolar de niños de 3 a 6 años

Las familias con niños de 3 a 6 años ya pueden solicitar ayudas de hasta 120 euros para la compra de material escolar.

Las personas interesadas disponen hasta el próximo día 26 de octubre para formalizar sus instancias, según establece el anuncio de la convocatoria, publicado en el BOP, Boletín Oficial de la Provincia.

Las solicitudes podrán presentarse en los registros municipales o a través de la sede electrónica, mediante el modelo normalizado disponible en la web municipal de Educación.

El presupuesto disponible asciende a 400.000 euros, susceptibles de incrementarse en 130.000 euros más, según el acuerdo de la Junta de Gobierno Local.

La convocatoria de subvenciones para la adquisición de material escolar e informático corresponde al curso escolar 2026/2027 y va dirigida a alumnado del segundo ciclo de Educación Infantil de colegios tanto de titularidad pública, como concertados y privados.

Cada alumno o alumna podrá recibir como importe máximo de cada subvención 120 euros. En el caso de que el gasto sea menor, únicamente se podrá conceder y abonar la cuantía por el valor justificado.

Para optar a estas ayudas, tanto el alumno o alumna como sus progenitores o representantes legales deberán estar empadronados en el municipio de València desde el momento de la solicitud y hasta que termine el curso escolar.

Asimismo, el alumnado deberá estar matriculado en segundo ciclo de Educación Infantil en un centro educativo de la ciudad, aunque la convocatoria contempla determinadas excepciones justificadas para centros situados fuera del término municipal.

Para la concesión de las subvenciones se tendrá en cuenta la renta anual familiar y otros criterios sociales, como los casos de personas con discapacidad o en situación de dependencia, las familias numerosas, acogedoras o monoparentales, los partos múltiples, las situaciones de desempleo dentro de la unidad familiar y los casos acreditados de violencia de género.

Al tratarse de un procedimiento de concurrencia competitiva, las ayudas se concederán por orden de puntuación hasta agotar el crédito disponible.

Son subvenciones compatibles con otras destinadas a la misma finalidad, siempre que el conjunto de las cantidades recibidas no supere el coste total del material adquirido.