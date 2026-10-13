Así es el turista que visita Valencia: el 60% se aloja en hoteles, predomina el perfil adulto y viaja en pareja

De entre 35 y 54 años, que prefiere alojarse en hoteles y que viaja en pareja. Así es, a grandes rasgos, el perfil del turista que ha visitado la ciudad de Valencia a lo largo de este último verano.

Así lo muestran los datos relativos al periodo entre julio y septiembre de FOCUS, el Sistema de Inteligencia Turística de la ciudad de Valencia puesto en marcha desde Visit Valencia, los cuales detallan las dinámicas relativas a los viajeros que han visitado la capital del Turia durante este verano.

En concreto, el análisis destaca que el 36,5% de los visitantes se sitúa en la franja de edad de 35 a 54 años, una cifra que se queda muy cercana del rango de edad de entre 55 y 64 años, con un 30% del total, y de los viajeros mayores de 65 años, que representan un 26,1%.

De todos los que han visitado Valencia en este verano, la mayoría se ha alojado en hoteles, hasta un 60,5%. Es la opción más requerida muy por encima de los apartamentos turísticos, escogidos por el 30,3% de los viajeros.

Además, la forma más habitual para viajar a la capital del Turia es en pareja; según los datos un 39,1% acude a Valencia en pareja. También es habitual visitar la ciudad con niños, con un 26,4%, o con amigos, una opción que escogen el 24,7% de los turistas.

Los turistas que visitan Valencia organizan su viaje con diferentes niveles de antelación. El 44,8% lo planifica con menos de 20 días, mientras que el 34,8% lo hace con más de 60 días.

En cuanto a la duración del viaje, más de la mitad de los turistas, en concreto el 51,3%, se queda en la ciudad entre uno y tres días. El 41% amplía su estancia hasta una semana y el 7,7% supera ese periodo.

"Recibimos menos viajeros"

En esta línea, en el debate sobre el estado de la ciudad, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, aseguró que la ciudad está "recibiendo menos viajeros" en este año. "Se quedan más días, con una estancia media que crece un 10% respecto del año pasado", precisó.

En su intervención, la alcaldesa destacó las medidas impulsadas desde el consistorio para "mejorar el perfil del turista que llega a la ciudad". Además, celebró que han "reducido en más de 6.200 plazas los apartamentos turísticos ilegales".

"Hemos dejado atrás una política basada únicamente en atraer visitantes para construir un turismo centrado en la gestión, la planificación, la sostenibilidad y el respeto a la ciudad. Nuestro objetivo es atraer un perfil de turista que tenga un impacto positivo para la ciudad. Y con la inspección de la actividad ilegal y la nueva ordenanza de apartamentos turísticos ya estamos viendo los primeros resultados", afirmó.

Igualmente, detalló que se ha registrado "una reducción de más de 10 puntos sobre el perfil del turista de bajo coste y un incremento en más de 14 puntos del perfil del turista que gasta más de 250 euros por persona y día".

Un cambio que se refleja en los datos, ya que, según lo registrado en el sistema FOCUS, el gasto medio diario por persona se sitúa en algo más de 240 euros, aunque existen diferencias importantes entre visitantes. El 27,3% gasta más de 300 euros al día, mientras que el 40,9% desembolsa entre 150 y 200 euros.

Qué visitan

La Ciudad de las Artes y las Ciencias se consolida como el principal reclamo turístico, mencionada por el 80,1% de los encuestados. Le siguen la gastronomía (79,5%), los museos y monumentos (75,5%) y los espacios naturales y jardines (72,7%).

En cuanto a las playas, uno de los espacios más frecuentados durante el verano atraen al 58,8%, mientras que las compras (33,2%) y la vida nocturna (30,3%) son las que menor impacto tienen.

La valoración global del viaje de los visitantes alcanza un 4,6 sobre 5, con puntuaciones especialmente altas en seguridad, transporte urbano y oferta de ocio y cultura (4,5 en cada caso).

El transporte interurbano y el alojamiento obtienen un 4,4, mientras que gastronomía y precios se sitúan en el 4,1. La accesibilidad, con un 4,1, aparece como el aspecto con mayor margen de mejora.