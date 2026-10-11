Las viviendas turísticas en Valencia anunciadas en plataformas caen un 32 % en dos años: de 7.976 a 5.393

El número de apartamentos turísticos en la ciudad de Valencia es de 5.393, según la última estadística del INE sobre la oferta en plataformas digitales.

Se trata de una reducción del 32,4% respecto al máximo histórico alcanzado en agosto de 2024, con 7.976 viviendas.

Según celebró este domingo el Ayuntamiento en un comunicado, la moratoria en la concesión de licencias turísticas y la nueva normativa urbanística han permitido a la ciudad pasar de liderar el crecimiento a protagonizar uno de los mayores desplomes.

La diferencia respecto a ese máximo es, según el INE, de 2.583 apartamentos turísticos menos en dos años, periodo que coincide con la aprobación de una moratoria de dos años en la concesión de nuevas licencias, en vigor desde mayo de 2024, y su continuidad con una nueva normativa urbanística que establece "requisitos muy exigentes" para la puesta en marcha de nuevas viviendas de uso turístico.

Según el Consistorio, ese descenso, además, estuvo precedido de un crecimiento del 49,1 por ciento en los dos años previos a la entrada en vigor de la moratoria, un porcentaje que situaba a Valencia a la cabeza en el crecimiento de anuncios en plataformas de esta modalidad de alojamientos por delante de ciudades como Madrid (+44 %), Málaga (+43,1 %) o Marbella (+35,6 %).

En términos interanuales, el INE refleja que la oferta actual de apartamentos turísticos en Valencia se sitúa un 17 % por debajo de la de mayo de 2025.

Ese descenso está 7 puntos por encima de la media nacional (−10,7 %) y es la segunda mayor caída interanual de las seis ciudades con mayor oferta, lo que confirma, según las mismas fuentes, que "la ciudad reduce su parque de apartamentos turísticos a un ritmo sensiblemente más acelerado que el conjunto del país".

El Ayuntamiento también cita el último barómetro de la patronal turística Exceltur, con datos del tercer trimestre de este año, para señalar que apuntan en la misma dirección y confirman el efecto que está teniendo la nueva normativa en el descenso de la oferta.

La organización empresarial destaca que la nueva regulación de Valencia, que establece límites simultáneos de implantación por distrito, barrio y manzana, junto con mayores requisitos urbanísticos que refuerzan el control de nuevas altas, ha motivado una caída del 10 % en el número de VUT operativas en la capital. Ese descenso está dos puntos por encima de la caída media de las 25 principales ciudades analizadas por Exceltur.

Según el concejal de Urbanismo, Vivienda y Licencias, Juan Giner, la norma urbanística definitiva lleva poco más de cuatro meses en vigor, "por lo que es de esperar que su efecto sobre la oferta de vivienda turística se acentúe en los próximos semestres, profundizando en la regresión de las VUT que ya se refleja en los datos del INE de los últimos semestres".

Marco normativo

La nueva normativa del terciario hotelero, vigente desde el 25 de mayo de 2026, articula tres candados que operan de forma simultánea en cada barrio, distrito y manzana de la ciudad (con la excepción de Ciutat Vella, que cuenta con su propia regulación).

Así, se fija en un máximo del 8 % el máximo de plazas turísticas de cualquier tipo sobre la población empadronada en cada barrio y distrito, un tope del 2 % de las viviendas de cada barrio y distrito destinadas a uso turístico, y un límite del 15 % de locales en planta baja por manzana que puedan dedicarse a esta actividad.

Basta con que se alcance uno solo de estos umbrales para que quede bloqueada la apertura de nuevas plazas turísticas en la zona afectada.

Además de estos límites de saturación, la norma exige que las viviendas de uso turístico en edificios de uso residencial mixto o exclusivo se ubiquen únicamente en planta baja o primera planta, siempre por debajo del uso residencial, con acceso independiente desde la calle y con la autorización de tres quintos de la comunidad de propietarios.

En paralelo, está actualmente en vigor un plazo de un año para que los apartamentos que no puedan cumplir estos requisitos, o que carezcan de título habilitante, reviertan a uso residencial.

Además, se ha puesto en marcha el Censo de Alojamientos Turísticos del Ayuntamiento de València (CATAV), de acceso público, que recoge todos los alojamientos con título habilitante municipal.