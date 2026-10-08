La acampada por la vivienda en plena plaza del Ayuntamiento de Valencia, que cumple su sexta jornada EFE/Raquel Segura

Valencia suspende la 'mascletà' del 9 d'Octubre por la acampada y estudia acciones legales contra la "inacción" de Bernabé

El Ayuntamiento de Valencia ha suspendido la mascletà del 9 d'Octubre prevista para este viernes en la plaza del Ayuntamiento debido a la acampada por la vivienda que permanece en este emplazamiento.

Además, según anunció este jueves, el concejal de Seguridad, Jesús Carbonell, los servicios jurídicos estudian acciones legales contra la Delegación de Gobierno de la Comunitat Valenciana "por inacción" durante los primeros días de la acampada.

Carbonell recordó que el Ayuntamiento envió un requerimiento al departamento que dirige Pilar Bernabé para solicitar que se pudiera desarrollar con normalidad el programa de actos previstos con motivo del Día de la Comunitat Valenciana.

Al respecto, aclaró que el Ayuntamiento no solicitó el desalojo, sino que se garantizara "la seguridad de los eventos con la presencia de las personas acampadas", añadió.

Carbonell confirmó que la mascletà no se va a disparar, según señaló, "porque la Delegación del Gobierno así lo ha dicho expresamente".

El concejal de Seguridad expresó su confianza en que " todo transcurra con normalidad" y que se "puedan realizar los eventos vinculados al 9 d'Octubre y que se compatibilicen con el derecho de reunión que están ejerciendo los acampados".

En este punto, afirmó que se han dirigido a los integrantes de la acampada para que, "en la medida de lo posible, se permita que el itinerario ordinario de la procesión cívica no se vea perjudicado por la presencia de la acampada".

Según Carbonell, las personas acampadas lo trasladarán a sus asambleas y darán una respuesta. Esa petición afecta al tramo que ha de recorrer la comitiva al salir de la calle de las Barcas y dirigirse de nuevo hacia el edificio consistorial.