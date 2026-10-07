La acampada por la vivienda en Valencia se queda en la plaza: Bernabé rechaza "levantarla" por los actos del 9 d'Octubre

La acampada por la vivienda en Valencia se quedará en la plaza del Ayuntamiento, pese a que interfiere en la programación de los actos oficiales del 9 d'Octubre, día de la Comunitat Valenciana.

Así lo aseguró este miércoles la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, que señaló que "no se dan las circunstancias" para "levantar" a las personas que están acampadas.

La delegada aseguró que habrá actos que no serán compatibles, como la mascletà, porque se dispara donde está asentada la acampada. Pero otros sí, como la bajada de la Real Senyera o la Procesión Cívica.

Al respecto, manifestó que "la Delegación del Gobierno, a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la Subdelegación, está a disposición del Ayuntamiento para poner en marcha todos los efectivos necesarios para aquellos actos que, dentro de las circunstancias y las posibilidades que da la realidad de la plaza, se puedan llevar a cabo".

"Teniendo en cuenta la realidad de la acampada, no se dan las circunstancias de seguridad, de cuestiones fundamentales de derecho constitucional de reunión, de lo que supondría levantar a la fuerza una acampada de tantas personas, no es asumible en términos de seguridad ciudadana, de orden público y de convivencia social", añadió.

Bernabé respondió así tras el requerimiento remitido este martes por el Ayuntamiento a la Delegación del Gobierno, previo a la interposición de acciones legales en el caso de que no garantice el "normal" desarrollo de los actos del 9 d'Octubre.

En el escrito, el Ayuntamiento exigía a la Delegación del Gobierno que "asuma sus competencias de orden público y seguridad ciudadana" y denunciaba que no ha habido presencia policial uniformada en la plaza.

Asimismo, reclamaba que se garantizara "el normal desarrollo de los tradicionales actos previstos en la celebración de la festividad oficial de la Comunitat Valenciana".

Por su parte, la alcaldesa de la capital, María José Catalá, afirmó que no se pueden trasladar ni la mascletà ni ninguno de los actos. En declaraciones a los medios tras la firma del Protocolo general de actuación entre el Ayuntamiento y Cruz Roja Española, Catalá manifestó que está esperando a que la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana responda por escrito a su requerimiento.

La alcaldesa defendió que el 9 d'Octubre no es "del Ayuntamiento ni de la alcaldesa", sino de "todos los valencianos", y pidió "un esfuerzo como pueblo para celebrar en su totalidad todos los actos, con el máximo respeto a la reivindicación y la máxima empatía a las distintas sensibilidades".

Los miembros de la acampada, por su parte, están estudiando "si es viable o no" mover algunas tiendas para facilitar el desarrollo de los actos previstos.

Amenaza

En relación a la amenaza de grupos ultraderechistas sobre la acampada, Bernabé defendió que la Policía Nacional "tiene una presencia permanente en la plaza y en los alrededores y va a trabajar como siempre para garantizar la seguridad de todas las personas".

Así, recalcó que el dispositivo está "preparado para cualquier situación" y está monitorizando y haciendo seguimiento de cualquier posible convocatoria en esa línea. "Está completamente garantizada la seguridad de las personas de la acampada, así se lo hemos trasladado", dijo.