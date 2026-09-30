La candidata de Compromís a la alcaldía de Valencia, Mónica Oltra, durante el desayuno informativo este miércoles. EFE/ Kai Forsterling

Oltra descarta mudarse a Valencia pese a ser candidata la Alcaldía: "No voy a hacer un empadronamiento 'fake'"

La candidata de Compromís a la Alcaldía de Valencia, Mónica Oltra, no se mudará a la ciudad. Así lo confirmó este miércoles en un desayuno informativo, en el que aseguró que no va a hacer un "empadronamiento fake".

Según avanzó EL ESPAÑOL, Oltra no tenía previsto convertirse en vecina oficial del municipio, por lo que se da la paradoja de que no podrá votarse a sí misma.

La candidata de la coalición restó importancia a esta circunstancia. Aseguró que el piso que tiene en propiedad en la ciudad está alquilado y que no va a "echar" a los inquilinos.

"Vivo donde vivo, no voy a engañar a la gente", añadió. En este sentido, defendió que lleva trabajando en Valencia desde el año 1991. "La ciudad me corre por las venas y no necesito más carta de presentación", subrayó, al tiempo que consideró que "no tiene que demostrar nada más".

Aunque nació en Alemania, poco después su familia se trasladó a Paterna y más tarde a Valencia, donde vivió más de 21 años. Al formar una familia, optó por trasladar su residencia a otra localidad del área metropolitana.

La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) permite que cualquier persona se presente a unos comicios locales y sea elegida alcaldesa sin necesidad de vivir ni de estar empadronada en ese municipio concreto.

Para ejercer el derecho al sufragio pasivo (ser candidato), solo exige "tener la condición de elector" y "estar inscrito en el censo electoral de cualquier municipio del territorio español", pero no obligatoriamente en aquel por el que cada uno se presente.

Medidas para Valencia

Oltra esbozó este miércoles las primeras medidas que llevará a cabo en caso de conseguir la Alcaldía de la ciudad. Fijó como ejes principales la vivienda y la renaturalización, plantando más árboles.

Avanzó que la primera medida será solicitar la ciudad como zona de mercado residencial tensionado y abrió la puerta a recuperar "poco a poco" servicios privatizados.

También rechazó renovar las licencias de las viviendas de uso turístico en los bloques residenciales.

Respecto al decreto de vivienda aprobado por el Gobierno central, consideró que es "un punto de partida" aunque aseguró que a medio plazo habría que legislar para "incidir directamente" en el mercado de la vivienda.

Al respecto, propuso contratos de alquiler indefinidos y que las personas jurídicas no puedan ser titulares de propiedad de viviendas.