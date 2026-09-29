El Gobierno valenciano encarga un estudio externo para elegir el suelo donde se ubicarán las dos nuevas estaciones de autobús

La Generalitat Valenciana encargará a expertos que diseñen el proyecto de las dos nuevas estaciones que tienen que sustituir a la actual Estación de Autobuses de Valencia, en la avenida Menéndez Pidal.

La Secretaría Autonómica de Infraestructuras ha realizado un primer análisis de las posibilidades existentes y, ante la necesidad de continuar definiendo la actuación, la Generalitat está diseñando la adjudicación de un contrato a una empresa especializada.

El objetivo es que realice un estudio pormenorizado y termine de concretar el proyecto, según confirmaron a EL ESPAÑOL fuentes de este departamento.

Este análisis permitirá estudiar, entre otras cuestiones, la disponibilidad de suelo y las posibilidades de conexión de las futuras estaciones con el resto de redes de transporte.

El pasado mes de febrero, el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, confirmó que la Generalitat ya trabajaba en esta propuesta, acordada con el Ayuntamiento de Valencia.

La decisión de sacar la estación de la ciudad no busca solo la descongestión del centro de la ciudad, sino también redistribuir de una manera más adecuada los flujos de entrada y salida y reducir el tráfico diario, según estas fuentes.

El proceso se plantea con la vista puesta en el medio plazo y contempla también la colaboración con la empresa concesionaria para mejorar la infraestructura actual y continuar garantizando la prestación del servicio.

Emplazamientos

Después del anuncio del traslado de la infraestructura, se barajó en un primer momento como nuevo emplazamiento la zona de Empalme, pero el conseller del ramo puso encima de la mesa la solución de poner en marcha dos sedes.

Para el norte, señaló como una de las opciones el solar de la fábrica abandonada de El Prado, en la avenida de Catalunya, junto a la autovía V-21 y el cementerio de Benimaclet.

Para la terminal del sur, el titular de Infraestructuras afirmó en un desayuno de Nueva Economía Fórum que "está más complicado". Además de ser la zona cero de la Dana, es una de las áreas metropolitanas más pobladas y con una alta densidad de tráfico.

Sin embargo, la zona donde se sitúa la estación de metro Valencia Sud cumpliría los requisitos. Situada en la pedanía valenciana de Faitanar, está alejada de los núcleos urbanos de la zona y es perfecta si se busca intermodalidad.

Desde esta parada salen una decena de metros hacia el centro de la ciudad, en un trayecto que apenas dura 10 minutos. Asimismo, cuenta con un gran aparcamiento disuasorio con más de 500 plazas.