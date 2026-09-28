Nuevo mapa de la EMT de Valencia: cambios en las líneas 8, 10 y 11 para conectar el sur y el norte con el centro

El Ayuntamiento de Valencia reorganizará la red de autobuses de la EMT para "mejorar las conexiones de los barrios del norte y del sur con el centro, con los hospitales de referencia y con las universidades".

Así lo avanzó este lunes el concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, que detalló que estos cambios afectarán a las líneas 8, 10 y 11, que pasarán a ser la 58, la 50 y la 51, respectivamente. Las modificaciones entrarán en funcionamiento durante el mes de noviembre.

El concejal de Movilidad destacó que con los cambios se consigue que "los recorridos sean más directos, se reduzcan los tiempos de viaje y se mejore la conexión de los barrios con servicios esenciales como los hospitales".

Al respecto, detalló que la obra en la calle Doctor Gómez Ferrer para convertir esta vía en un carril de doble sentido para autobuses facilitará la conexión directa entre Benimaclet y el Hospital Clínico y San Marcelino.

Además, la nueva línea 51 creará un nodo intermodal en Sant Isidre para conectar con Metrovalencia y dar cobertura al área este de Benimaclet.

El mapa

La línea 10 pasará a ser la 50 y tendrá un itinerario "más directo" que facilitará la conexión entre Benimaclet y el Hospital Clínico Universitario.

La 8 (entre Orriols y la Fe) pasará a ser la 58. Esta reorganización permitirá resolver una de las demandas históricas de los vecinos de Orriols, la falta de una conexión directa con el Hospital La Fe, según destacó el edil.

Para ello, la actual línea 8 prolongará su recorrido hasta Orriols, asumirá desde el centro el itinerario que actualmente realiza la línea 11 hacia este barrio. La nueva línea conectará Orriols con Turianova atravesando el entorno hospitalario.

La nueva línea 10 Ayuntamiento de Valencia

Por otra parte, la actual línea 11 será sustituida por la nueva línea 51. Su cabecera sur se trasladará desde Patraix hasta Sant Isidre, generará un nodo de intermodalidad con la parada de metro de ese barrio y, dado que el tramo entre el centro y Orriols quedará integrado en la futura línea 58, continuará desde el centro hacia la zona este de Benimaclet, actualmente sin servicio de EMT.

"La nueva línea circulará por el corredor de la avenida de Aragón que dejará de utilizar la línea 10 y generará nuevas conexiones directas entre Sant Isidre y Patraix con Exposició, Mestalla y Benimaclet, por tanto, se configurará como un combinado de tramos de las actuales líneas 10 y 11", manifestó Carbonell.

El nuevo recorrido de la línea 8 Ayuntamiento de Valencia

El concejal explicó que "la actuación de Doctor Gómez Ferrer es la pieza que permite reorganizar una parte muy importante de la red y mejorar las conexiones de los barrios del norte de la ciudad".

"Gracias a estas actuaciones, Benimaclet quedará mejor conectado con el centro y con el Hospital Clínico, mientras que Orriols dispondrá por primera vez de una conexión directa con La Fe", añadió.