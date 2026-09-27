Cientos de personas se concentran en la plaza del Ayuntamiento de Valencia tras el desahucio de Maricarmen

Cientos de personas han llenado este domingo la plaza del Ayuntamiento de València para mostrar su apoyo a MariCarmen, la mujer de 87 años desahuciada esta semana en Madrid, y exigir el Real Decreto de la Vivienda que debe anunciar el Gobierno este martes tras el Consejo de Ministros.



El Sindicat de Llogateres València ha llamado a "ocupar la plaça per totes les MariCarmen (ocupar la plaza por todas las MariCarmen)" y ha indicado en su convocatoria para "charlas y cena" en la plaza del Ayuntamiento de València: "Estem fartes! (Estamos hartas!).



Asimismo, aseguran que quieren contar "la lucha" que llevan a cabo estos días, así como "dar espacio, escuchar y dar apoyo a los compañeros acampados en Madrid".

"Queremos explicaros la importancia de estas 48 horas previas a que el Congreso vote el Real Decreto de vivienda. Y explicaros en que consiste lo que redactamos nosotros. Queremos reflexionar juntos sobre todo lo que está pasando", afirman en su convocatoria. Por ello, han hecho un llamamiento a "llenar la plaza del Ayuntamiento de València".



Según la portavoz del Sindicato de Inquilinas en València, Andrea Aleixos, alrededor de cuatrocientas personas se habrían reunido en la tarde de este domingo en este emplazamiento para protestar por el citado desahucio.

"Estas 48 horas de aquí al martes son cruciales porque el PSOE, después de estar meses sin hacer nada, después de lo de Maricarmen, va a presentar un real decreto sobre vivienda", ha expuesto la coordinadora.



El Sindicato de Inquilinas ya presentó al Gobierno un texto para que sirviera al Ejecutivo como base para su real decreto. "Dijeron que aprobarían en septiembre pero no han hecho nada", ha lamentado Aleixos.



"Sabemos que PSOE y Junts se han sentado para negociar su propio decreto y nosotras hemos convocado a la gente par explicarles las medidas que pedíamos en nuestra normativa", ha añadido.



Por último, ha detallado sus cuatro principales reivindicaciones: el primero, la paralización de todos los desahucios. En caso de que no pueda ejecutarse tal medida, que se ofrezca una "alternativa habitacional digna".

En segundo lugar, que los contratos de alquiler se renueven automáticamente. Y, en caso contrario por causa justificada, que se indemnice al inquilino.

El Sindicato también exige que se limite el precio del alquiler (IPC del 0%) y, por último, que se reforme la Ley de Arrendamientos Urbanos "para regular los contratos de temporada y de habitaciones".



La protesta de València coincide con la acampada de cientos de personas en la Puerta del Sol, que este domingo pasarán su segunda noche en tiendas de campaña. Lo harán, aseguran, hasta que el Gobierno apruebe el real decreto 'Maricarmen'.