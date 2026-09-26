Oltra, candidata de Compromís a la alcaldía de Valencia: "Tenemos más capacidad de gobierno que el bipartidismo"

La candidata de Compromís al Ayuntamiento de València, Mónica Oltra, ha asegurado que formaciones como la suya tienen "más capacidad de gobierno que el bipartidismo" y ha instado a "estar preparados para gobernar".



Iniciativa, partido en el que milita la exvicepresidenta de la Generalitat, ha celebrado este sábado en Mislata (Valencia) su "Jornada Municipalista i de Formació". Una cita en la que se reúnen concejales, candidatos y equipos locales de la formación para preparar las elecciones municipales de 2027 y poner en común las experiencias de gobierno y oposición en los ayuntamientos.



En esta cita, Oltra ha criticado las acciones del bipartidismo en cuestiones como la vivienda. "Ahora hablan del desahucio de Mari Carmen, pero hace unos días rechazaron y dejaron caer una proposición de ley para evitar que las personas jurídicas (empresas) pudieran ser titulares de vivienda".

Con ello, para la también exportavoz del Gobierno valenciano del Botánico que integraban PSPV y Compromís, queda patente "para quién gobierna cada uno".



Por su parte, el portavoz de Iniciativa-Compromís, Carles Esteve, ha reivindicado el papel de los municipios como primera línea de la política contra el avance de "la oleada reaccionaria".



"Solo tenemos que ver las candidatas y candidatos con que contamos para estar convencidos de que haremos del municipalismo la resistencia de la esperanza. Ante sus gobiernos del odio y los recortes, nosotros seremos la garantía de los derechos, los servicios públicos y la dignidad de la gente", ha manifestado.



En la ponencia ‘El municipio como protagonista de la resistencia’, Oltra ha señalado que el fascismo "señala desde sus púlpitos políticos y luego hay quien se cree con el derecho de apalizar", como ha sucedido en Tavernes de la Valldigna. Este tipo de violencia "que se está normalizando", ha dicho, "se debe combatir con un discurso y valores humanistas".



La candidata ha recordado el intento de "linchamiento a unas personas en Ceuta porque les confundieron con miembros de una ONG vasca". A su juicio, "no puede haber confusión posible porque son seres humanos y no se pega a la gente".



La candidata de Compromís ha reivindicado "la universalidad de la empatía y la compasión" y ha asegurado que la gente "entiende que ser amable está bien e insultar está mal".

"Pero no podemos recordarles eso insultándoles", ha asegurado, "como se hace desde algunos foros y por parte de personas con altas responsabilidades de gobierno", ya que eso significa "emplear las armas del fascismo y generar una normalización de algo que no debe hacerse".



Por otro lado, ha hecho un llamamiento a centrarse en dos aspectos fundamentales de cara a las próximas elecciones, la vivienda y el colapso ecológico, y ha apelado a combatir la "inevitabilidad" que día a día se transmite a través de los medios de que "está todo escrito". Sin embargo, en las próximas elecciones "las urnas estarán vacías para todo el mundo", ha recordado.

Tasa turística

En las jornadas se ha debatido también sobre compatibilizar la vida en las ciudades, sus recursos, la sostenibilidad y el acceso a la vivienda con el turismo y han defendido regular el turismo y aplicar una tasa turística que permita redistribuir parte de la riqueza que genera para mejorar la vida, reforzar los servicios públicos, cuidar los barrios y proteger el derecho a la vivienda.



"El turismo tiene que estar al servicio de la ciudad y de quienes lo habitan, no al revés", ha insistido el concejal de Alicante Rafa Mas.



El concejal de València Giuseppe Grezzi ha hablado de movilidad y gestión del conflicto, a partir de su experiencia en la transformación de la movilidad en la ciudad y de cómo afrontar las resistencias que generan los cambios en el espacio público.



El bloque formativo de la jornada se ha centrado en la preparación de las elecciones municipales, con la sesión "Campaña digital en la era de los 60 segundos", a cargo de la responsable de comunicación, Andrea Sancho, que ha abordado como adaptar el mensaje político a los formatos breves y al ecosistema de redes sociales.