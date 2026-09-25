Captura del vídeo en el que se ve la entrada de Juanma Badenas. EE

El concejal de Vox en Valencia Juanma Badenas, investigado por entrar en la sede del sindicato de estudiantes

El concejal de Vox en el Ayuntamiento de Valencia Juanma Badenas ha sido imputado por entrar sin permiso en el local del Sindicat d'Estudiants.

La asociación estudiantil denunció que el edil había entrado en su sede de manera "ilegal" y "rompiendo la cerradura", por lo que anunció acciones legales.

El Tribunal de Instancia de Valencia número 1 ha abierto diligencias y, según avanzó El Diario.es y ha confirmado EL ESPAÑOL, ya ha citado a declarar a los responsables del sindicato como perjudicados y a Badenas y a las dos personas que lo acompañaron durante la entrada en la sede como investigados.

El tribunal cita a los representantes del sindicato a comparecer el próximo 17 de diciembre y a los investigados, el 14 de enero de 2027.

El sindicato denunció en julio que, tras visualizar las cámaras de seguridad, comprobaron que "el concejal de Vox, acompañado de otras dos personas", había "irrumpido ilegalmente" en sus dependencias.

Calificó la entrada en su local de "atropello a los derechos y libertades democráticas" y de "fascismo en estado puro".

Desde el sindicato explicaron que disponen de este local desde hace tres años y la cesión del mismo por parte del Ayuntamiento "entra dentro de un programa de colaboración con distintas entidades" mediante una concesión pública.

El concejal de Vox, Juanma Badenas, y dos personas más, allanan ilegalmente el local del Sindicat d'Estudiants en València, rompen la cerradura, registran las salas y lo graban. Esto es fascismo.



Las imágenes de nuestras camaras lo han registrado. No puede quedar impune. Difunde pic.twitter.com/6iamDavR2j — Sindicato de Estudiantes 🇵🇸 (@SindicaEstudian) July 3, 2026

"Si hemos podido tenerlo es porque obtenemos una de las mayores puntuaciones en esa concesión", defendieron.

Sobre Badenas, estas fuentes censuraron que el edil de Vox llegara a entrar a su local "a cara destapada con la única intención de grabar un vídeo para sus redes sociales". A su juicio, no es "ninguna casualidad" porque "se ha visto cuál es la manera de actuar de este personaje".

Ante la polémica, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, encargó un informe jurídico para analizar los hechos de su socio en el gobierno local, pero finalmente los servicios municipales no lo llevarán a cabo al estar el caso judicializado.

Desde Compromís denunciaron que "el hecho confirma un patrón que ya se arrastraba desde hace meses y que evidencia la falta absoluta de decencia del gobierno de Catalá".

La portavoz de Compromís, Papi Robles, aseguró este viernes que el concejal no puede continuar "ni un minuto más" en ninguna responsabilidad pública.

Para Compromís, el "asalto" a la sede "no es un hecho aislado, sino el modelo político que Vox ha llevado al Ayuntamiento: señalar a quien no piensa como ellos y usar las instituciones para intimidarlos".