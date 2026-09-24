Un incendio en el sótano obliga a los bomberos a desalojar el Mercado Central de Valencia

Un incendio en el sótano del Mercado Central de Valencia ha obligado a los bomberos a desalojar el emblemático espacio en pleno corazón de la ciudad.

Este jueves sobre las 12.30 horas, una fuerte humareda obligó a los servicios de emergencia a actuar.

Según informaron fuentes municipales, seis dotaciones de bomberos de Valencia se trasladaron al lugar y rápidamente se produjo el desalojo de los comerciantes, clientes y turistas que visitaban el mercado.

Estas fuentes destacaron que el plan de autoprotección del mercado ha funcionado y en menos de cinco minutos se ha desalojado el Mercado Central.

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, se ha desplazado al lugar donde ha confirmado a los medios de comunicación que los bomberos han dado por extinguido el incendio pasadas las 13.30 horas y han procedido a los trabajos de ventilación que "son lo más importante".

Durante toda la tarde se seguirá trabajando en la ventilación del sótano y se elaborará un informe con las conclusiones de qué es lo que ha provocado el incendio.

Catalá ha agradecido a la Asociación de Vendedores del Mercado Central, a su gerente y a la Concejalía de Comercio por el funcionamiento del plan de autoprotección que "en una instalación con una afluencia de personas tan importante como esta ha funcionado muy bien".

Como consecuencia del incendio solo ha tenido que ser atendida una persona por inhalación de humo de carácter leve. Se trata de un vigilante del parking del sótano, que se encuentra bien, mientras que el resto de las personas han salido con "absoluta normalidad".

El fuego se ha declarado en un cuadro eléctrico en uno de los contadores. "Ahora tenemos que ventilar y a partir de ahí determinar cuáles son las causas de la incendio", ha dicho la primera edil.

El Mercado Central este jueves tras el incendio EFE/Manuel Bruque

"Este es un mercado que tiene unas 400 paradas. Creemos que la afectación, en este momento, podemos decir que no parece fuerte más allá de cuatro o cinco paradas que podrían ser afectadas", ha precisado.

Por su parte, el jefe de bomberos de València, Enrique Chisbert, ha subrayado que este es un edificio con una concurrencia de gente importante.

En principio, según ha detallado, se ha localizado una salida de humo "que se ha manifestado por el exterior" y al final la localización se ha localizado en un sótano en el cuarto de contadores de la luz.

"De momento lo tenemos controlado y esperamos que durante esta tarde podamos tener el local ventilado y poder entrar los servicios de mantenimiento" cuanto antes y hacer una "evaluación de daños", ha precisado.

Los bomberos han tenido que descartar, primero, que el fuego hubiera sido en el garaje de Ciudad de Brujas, como parecía por el humo procedente del subsuelo.

"Nuestra prioridad es conseguir extraer todo el humo posible para que los servicios de mantenimiento puedan entrar a restablecer el servicio cuanto antes posible", ha concluido.

El desalojo

Una trabajadora del Mercado Central, María Cuello, ha subrayado a Europa Press que el desalojo a raíz del incendio ha sido "muy rápido" y se ha materializado "sin pánico", ya que "han avisado por megafonía en todos los idiomas".

"Agarramos lo más importante, los bolsos y la cartera y salimos", ha continuado. Ha proseguido señalando que todos los presentes en el Mercat Central han abandonado el lugar "bastante bien y ordenados": "No hubo pánico".

María Pilar Pérez García, gerente y trabajadora de un puesto de pollos, ha puesto en valor la "coordinación" de todas las personas que se encontraban en el recinto a la hora del desalojo.

Ha explicado también el protocolo de evacuación: "Nos hemos organizado porque tenemos ya grupos creados que cada coordinador llevamos un pasillo, cada uno ha hecho su pasillo y hemos desalojado a la gente por las puertas que tenemos cada uno asociada".