Pilar Bernabé retoma la carrera universitaria que el PSOE ya incluía como terminada en su currículum

La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha vuelto a la universidad para acabar la carrera de la que hace un año presumía en su currículum.

Concretamente, la candidata del PSOE al Ayuntamiento de Valencia ha decidido retomar sus estudios de Filología Hispánica en la Universidad de Valencia, donde se la ha visto como una alumna más, según avanzó Levante y ha podido confirmar EL ESPAÑOL.

La polémica con el currículum de Bernabé se remonta al verano pasado cuando el PP pidió su dimisión después de que el partido la presentara en su página web como "licenciada en Filología Hispánica y Comunicación Audiovisual en la Universitat de València", pese a carecer de ambas titulaciones.

La formación política se apresuró a modificar la mencionada biografía. Recurrió a la fórmula "inició sus estudios en Filología Hispánica y Comunicación Audiovisual en la Universitat de València".

Achacó lo ocurrido a un error del partido y Bernabé y su equipo insistieron en catalogar lo ocurrido de una mera anécdota.

Antes y después del perfil de Bernabé en la web del PSPV-PSOE en el presente 2025. EE

Sin embargo, no era la primera vez que ocurría. En 2011, Pilar Bernabé figuró en la lista del Comité Comarcal de la ciudad de Valencia como "licenciada en Filología Hispánica".

Ocurrió además en un documento en el que el líder de aquella lista, Joan Calabuig, que sería el candidato socialista en las elecciones municipales de ese año, sí usó el recurso habitual de "estudios de Derecho en la Universitat de València" para no aparecer como licenciado, al carecer de esa carrera.

Currículum de Pilar Bernabé difundido por el PSPV-PSOE en 2011. EE

A estos antecedentes se suma que Pilar Bernabé, en los currículums que sí reconoce, juega a la ambigüedad.

En su perfil como delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana figura que "inició su carrera profesional en el 2001, compaginándolo con los estudios universitarios de Filología Hispánica y Comunicación Audiovisual en la Universitat de València".

En esta biografía no dice "inició sus estudios", como en la del partido tras la corrección. Esta muletilla refleja mejor que alguien ha comenzado, pero no ha terminado una carrera. En cambio, Bernabé, en su perfil de delegada, refiere simplemente a "estudios" de dos carreras que no tiene.

Pero todavía resulta más engañoso su perfil de LinkedIn, donde consta del mismo modo en el que aparece el grueso de los licenciados, graduados o diplomados. "Educación: Filología Hispánica. Universitat de València. 1998-2003". En este caso no hay matices, y se incluye además un lapso temporal correspondiente al lustro habitual en el que se cursa una licenciatura completa.

Currículum de Pilar Bernabé en la web de la Delegación del Gobierno y en LinkedIn. EE

Por todas estas variaciones curriculares, el PP tras la dimisión de José María Ángel, cargó también contra Pilar Bernabé. El secretario general del PP, Miguel Tellado, advirtió que "esto no acaba aquí" y reclamó el cese de la delegada del Gobierno por haber "falseado también su currículum" y ser una "mentirosa reincidente".

Bernabé, por su parte, tildó de "agitadores" a aquellos que intentan "intoxicar" sobre su currículum, y les instó a consultar su portal de transparencia. "Ahí ha estado siempre la verdad".

Currículums

El primer caso que saltó fue el de la diputada del PP Noelia Núñez, que renunció tras reconocer que había mentido en el currículum aportado al congreso. Carecía del Grado de Derecho y Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas por la UNED que había dicho tener.

Marcado este listón de exigencia, estalló el caso del alto comisionado para la Recuperación tras la Dana, José María Ángel, que contaba además con varias circunstancias agravantes.

Además de haber presumido de contar con una Licenciatura en Geografía e Historia y una Diplomatura en Archivística y Biblioteconomía sin haber acabado ninguna, Ángel tenía en su expediente de funcionario de la Diputación de Valencia un título falso de la mencionada diplomatura.

Él mismo se desmarcó del documento, que refiere además a una titulación que no se impartió en la Universitat de València hasta 13 años después de la fecha del diploma.