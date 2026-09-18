Imagen de las Casitas Rosas de Valencia, en el barrio de la Malvarrosa. CONCEJALÍA DE DESARROLLO Y RENOVACIÓN URBANA

Valencia derribará los bloques más degradados de Casitas Rosas para construir 545 viviendas y un colegio

El plan de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, para las Casitas Rosas del barrio de la Malva-rosa pasa por derribar los edificios en peor estado y por construir 545 viviendas y un colegio.

La Junta de Gobierno Local admitió este viernes el plan urbanístico de reforma interior de este grupo residencial y acordó iniciar los trámites para su evaluación ambiental, una medida que incluye la consulta a servicios, organismos, administraciones públicas y personas interesadas.

El equipo de gobierno de la capital valenciana pone en marcha así uno de los anuncios realizados este jueves por Catalá (PP), durante el debate sobre el estado de la ciudad.

Según explicó, el proyecto contempla crear en el espacio libre 545 nuevas viviendas, el 30 por ciento (163) de protección pública. El plan afectará a una superficie de 37.525 metros cuadrados y contempla, entre otras intervenciones, la construcción de un colegio, sobre una parcela de más de 7.000 metros cuadrados y la creación de 6.200 m² de zonas verdes y áreas de juego.

El ámbito de actuación queda delimitado, aproximadamente, por las calles Vicente de la Roda, San Rafael, Padre Antón Martín, Beato Juan Grande, San Rafael y Doctor Álvaro López.

En este espacio se demolerán los bloques de viviendas más degradados y se mantendrán los que presentan mejores condiciones de conservación.

El portavoz del gobierno municipal, Juan Carlos Caballero, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local, explicó que "esta actuación permitirá destinar más del 84 por ciento del ámbito a suelo público".

"Además, el plan garantiza vivienda protegida suficiente para el realojo de los propietarios legítimos afectados, que serán atendidos de manera individualizada, siguiendo el modelo aplicado en Bloques Portuarios", añadió el edil.

Tras la resolución de la evaluación ambiental y la presentación del plan se abrirá el periodo de información pública de la fase urbanística para que puedan participar el vecindario y entidades.

"Seguimos mejorando el entorno en las Casitas Rosas, solucionando uno de los problemas que tenemos de inseguridad en el barrio de La Malva-rosa, mejorando el entorno y haciendo la zona mucho más verde, mucho más segura", manifestó Juan Carlos Caballero.

Rehabilitación Jardín del Turia

Por otra parte, la Junta de Gobierno Local aprobó la apertura del proceso para la adjudicación de las obras de rehabilitación de los tramos X y XI del Jardín del Turia, según el proyecto aprobado por el Organismo Autónomo Parques y Jardines el pasado mes de mayo.

El proyecto sale a licitación con un presupuesto inicial de más de 16,6 millones de euros.

Se trata de la actuación de mejora y recuperación del espacio del cauce comprendido entre los puentes de las Flors y de l’Àngel Custodi, en el que se incluye el jardín diseñado por el arquitecto Ricardo Bofill a la altura del Palau de la Música: el tramo X va desde el Pont de las Flors al Pont d’Aragó, y el tramo XI llega desde el Pont d’Aragó hasta el Pont de l’Àngel Custodi.

Las obras incluyen la renovación del empedrado, la mejora de la jardinería, el cambio de las fuentes del Palau de la Música, un sistema de tuberías renovado y un estanque nuevo bajo el Pont de l’Àngel Custodi.