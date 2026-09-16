Andújar, Sarrià, Camino, García, González: los nombres que maneja Bernabé para renovar la lista del PSOE en Valencia

Pilar Bernabé ya es oficialmente la candidata de los socialistas valencianos a la Alcaldía de Valencia. La pasada semana se cerró el plazo para optar a este puesto sin que nadie se presentara para hacerle frente, por lo que la actual delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana no tendrá rival.

Despejada esta incógnita, solo queda saber quiénes serán los elegidos para acompañarla en su nueva responsabilidad. En este contexto, según ha podido saber EL ESPAÑOL, cobran fuerza nombres como la diputada autonómica Alicia Andújar, los diputados en el Congreso, Vicent Sarriá y Víctor Camino, la jefa de prensa del grupo municipal, Rosa González, o el hasta ahora asesor en delegación de Gobierno, Alejandro García.

Todos ellos son personas de la máxima confianza de Bernabé, ocupan un papel destacado en su ejecutiva y están bien valorados por la nueva líder. Consultados por este periódico, coinciden en señalar que trabajan codo a codo con la delegada del Gobierno ante el reto de construir una alternativa y subrayan que estarán a disposición donde ella y el partido decidan que pueden aportar más.

Rosa Domínguez es su vicesecretaria general y portavoz de la ejecutiva; Andújar, su secretaria de Gobierno Abierto y Transparencia; Sarrià, su vicesecretario general de Agenda Urbana; Camino, de Justicia Social; y Alejandro García, secretario de Cultura Festiva en el partido local.

Sin embargo, fuentes consultadas por este periódico señalan que todavía es pronto para saber quiénes serán finalmente los elegidos, ya que el calendario del partido es esperar hasta marzo para la conformación de la lista.

En cualquier caso, el entorno de Bernabé destaca que tendrá absoluta libertad para decidir a las personas que considere que más capacidad de trabajo y solvencia tienen para acompañarla en el reto de liderar la ciudad y conseguir arrebatarle la vara de mando a María José Catalá.

Lista cremallera

Lo cierto es que hay más aspirantes que huecos, teniendo en cuenta que el grupo cuenta actualmente con siete concejales. Así, la pregunta es quién caerá para hacerle sitio a las nuevas incorporaciones, ya que, debido a las listas cremallera y teniendo en cuenta que Bernabé es mujer, en la lista cabrían tres mujeres más y tres hombres de mantenerse los resultados electorales.

En cualquier caso, para la presentación oficial de la candidatura de Bernabé, el partido decidió mostrar una imagen de unidad entre las posibles nuevas caras y el actual grupo municipal, que acompañó casi al completo a la nueva candidata socialista.

Se la vio en todo momento junto al portavoz Borja Sanjuán y al resto de ediles como Maite Ibáñez, Javier Mateo o Elisa Valía. Faltaron Dolores López, todavía de baja, y Nuria Llopis, a punto de dar a luz.

En los círculos socialistas se da por hecho que Andújar y Sarrià formarán parte de la nueva lista. El interés de Andújar en la política municipal se puede observar en todos los artículos de opinión que escribe para EL ESPAÑOL, en los que critica la gestión de Catalá y pone en valor a su compañera de partido.

"Pilar Bernabé encarna otra forma de entender la política y la ciudad. Una forma que ya tiene nombre propio: pilarear", afirmó en un artículo en mayo de este año.

Andújar ha decidido dedicar su tribuna a cuestiones municipales en lugar de a opinar sobre las áreas autonómicas sobre las que tiene responsabilidad. Así, critica que Valencia "está sucia" o que Catalá quiere "recuperar espacio para los coches".

En el entorno de la líder del partido en el Cap i Casal la figura de Andújar está bien valorada. La relación de ambas se estrechó debido a que la diputada es la portavoz socialista en el área de Emergencias y secretaria de la Comisión de Investigación de la dana, ambas materias en las que Bernabé, como delegada del Gobierno, tiene competencias.

Pilar Bernabé oficializa su candidatura a la Alcaldía de Valencia por el PSPV EFE/ Biel Aliño

Andújar es licenciada en Derecho y licenciada en Criminología por la Universidad de Valencia. Se afilió a UPyD en 2011 y, tras la salida de Toni Cantó de la formación de Rosa Díez para sumarse a Ciudadanos, fue la candidata a la Generalitat Valenciana en las elecciones de 2015.

Después, el expresidente Ximo Puig, la fichó para la lista autonómica de 2023 por su perfil independiente y con la intención de atraer el voto de centro.

Por su parte, Sarrià ya estuvo en el grupo socialista del Ayuntamiento de Valencia en 2011, cuando coincidió con Bernabé, que era entonces asesora del grupo.

Con la llegada del gobierno de coalición de izquierdas en 2015, Sarrià asumió responsabilidades de peso como concejal de Desarrollo Urbano Sostenible y Vivienda, gestionando el urbanismo de la capital en la época de Joan Calabuig como líder del grupo.

En el año 2019 fue elegido por primera vez diputado nacional en las Cortes Generales, donde ejerce de portavoz y defensor de las principales inversiones de infraestructuras para la Comunitat Valenciana.