La reforma integral de la plaza del Ayuntamiento se retrasa tras el rechazo de Valencia a reducir el paso de autobuses

La reforma integral de la plaza del Ayuntamiento de Valencia se retrasa tras un informe de la EMT en la que rechaza las propuestas del arquitecto de reducir el paso de autobuses por el céntrico espacio.

El equipo de arquitectura ha pedido retrasar la entrega del proyecto para poder ajustarlo a la planta vial que marca el Ayuntamiento de la capital, que se niega a que haya menos líneas de la EMT por la plaza.

Según denunció este martes Compromís, el arquitecto planteó cinco fórmulas para liberar espacio peatonal, pero un informe de la EMT las rechaza.

El documento, redactado por el Área de Planificación de la EMT, rechaza las cinco opciones incluidas en el proyecto básico de noviembre de 2025: eliminar los dobles sentidos de circulación, cortar la conexión entre las calles Barques y Xàtiva, suprimir el doble sentido de Marqués de Sotelo, desviar líneas por Pérez Pujol o trasladar la regulación de las líneas 4 y 32.

"El documento ni siquiera recoge ninguna alternativa de la EMT para compatibilizar el crecimiento del espacio para los peatones con el servicio de bus, una carencia inaceptable en un proyecto de esta trascendencia para la ciudad", lamentó el concejal de Compromís, Giuseppe Grezzi.

Ante este informe, el equipo de arquitectura señala que "el equipo redactor ha tenido que reiniciar parcialmente los trabajos, lo que implica deshacer parte del desarrollo y trabajo ya realizado y acometer ajustes relevantes".

Estos cambios, según afirman, "afectan de forma importante a distintas zonas del proyecto, como en el caso de la calle Marqués de Sotelo y su conexión propositiva entre la Estación del Norte y la Plaza del Ayuntamiento, a la configuración del espacio de mascletás (la elipse), los puestos de flores, las zonas ajardinadas, los sistemas de riego, el arbolado y alcorques, las secciones viarias, la recogida de aguas, las instalaciones eléctricas de iluminación, así como al ámbito del Jardín de San Francesc y los espacios frente al Rialto y el Ateneo, hoy ya muy tensionados".