Ya está en vigor: ayudas de hasta 4.000 euros para jóvenes autónomos que hayan abierto su empresa en 2025

Los jóvenes autónomos que hayan abierto su empresa en 2025 y que además tengan a su cargo familiares podrán beneficiarse de ayudas de hasta 4.000 euros.

La Concejalía de Emprendimiento del Ayuntamiento de Valencia abrió el pasado jueves 3 de septiembre el plazo de presentación de solicitudes de la convocatoria Emprende y Concilia 2026, que permanecerá abierto hasta el 22 de septiembre.

La línea de ayudas, dotada con 3.122.000 euros, está destinada a apoyar la creación de nuevas actividades económicas en la ciudad y facilitar la conciliación de la vida laboral, personal y familiar de las personas emprendedoras.

"Ponemos hasta 4.000 euros en manos de quienes arriesgan, levantan un negocio y generan riqueza en Valencia. Detrás de cada nueva persona autónoma hay esfuerzo, inversión y muchas horas de trabajo, y nuestra obligación es estar a su lado cuando decide dar ese paso", afirmó el concejal de Emprendimiento, José Gosálbez.

Así, se otorgarán 3.000 euros a las personas autónomas que hayan iniciado una actividad económica entre el 8 de octubre de 2025 y la fecha de presentación de la solicitud.

La cuantía podrá incrementarse en 500 euros por motivos de conciliación, entre otros supuestos, por tener hijos menores de 12 años, familiares dependientes a cargo o acreditar que alguna persona trabajadora de la empresa disfruta de medidas de conciliación de la vida laboral y familiar.

Además, las personas emprendedoras de hasta 35 años podrán obtener otros 500 euros adicionales, por lo que la ayuda podrá alcanzar un máximo de 4.000 euros.

Según Gosálbez, "emprender ya exige asumir riesgos; hacerlo siendo joven o mientras se saca adelante una familia supone un esfuerzo añadido".

"Por eso esta convocatoria no se queda en un mensaje de apoyo, lo convierte en una ayuda económica concreta", agregó.

"Las personas autónomas no piden privilegios, piden poder trabajar, crecer y sacar adelante sus negocios. Y frente a una Administración que demasiadas veces se convierte en una carrera de obstáculos, desde la Concejalía de Emprendimiento queremos facilitar el camino a quienes crean actividad económica y oportunidades en València", subrayó el edil.

Para acceder a la convocatoria, la persona física o una de las personas administradoras de la entidad deberá estar empadronada en Valencia con una antigüedad mínima de cinco años.