Valencia iniciará acciones legales contra los responsables del incendio forestal de El Saler tras darlo por extinguido

Fuego y columna de humo provocada por un incendio forestal en El Saler, Valencia. Europa Press / Rober Solsona

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha avanzado que la Junta de Gobierno Local acordará este viernes iniciar acciones judiciales sobre los posibles responsables del incendio forestal en El Saler, recién dado por extinguido, y ha reclamado "endurecer las penas a los pirómanos".

"No vamos a dejar de insistir en que tenemos un problema y que esto no ha sido ni fortuito ni accidental", ha manifestado Catalá en declaraciones a los periodistas durante su visita este jueves a la finalización de las obras de mejora de eficiencia energética del Mercado Rojas Clemente.

Según ha indicado, el Ayuntamiento adoptará un acuerdo este viernes para iniciar acciones judiciales por los posibles responsables de este incendio y ha pedido a la Justicia que sea "contundente" y endurezca las penas.

"Tenemos que endurecer las penas sobre los pirómanos y tomar medidas cautelares que ya pedí en su día y se me rechazaron todas, tanto la pulsera como la orden de alejamiento", ha afirmado.

A su juicio, hay que "tomar nota de lo que nos pasa, y si hay que endurecer las penas a nivel nacional tendrá que hacerse".

Preguntada sobre la propuesta de la Concejalía de Devesa-Albufera, que dirige Vox, de estudiar la introducción de pastoreo en zonas estratégicas de gestión forestal, Catalá ha respondido que "hay que ir por orden" en la adopción de medidas.

En este sentido, ha recordado que el Centro de Estudios Ambientales de la Generalitat (CEAM) realizará un informe de severidad sobre la afectación del incendio en la masa boscosa y, en función de sus resultados, se abordarán posibles soluciones de reforestación.