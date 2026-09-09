Valencia inicia el curso escolar con una subida del presupuesto a 7 M€ para ayudar a las familias a conciliar

La alcaldesa de València, María José Catalá, en la rueda de prensa con motivo del inicio del curso escolar 2026-2027. EE

La vuelta al cole en Valencia presenta una novedad para muchas familias este curso. El Ayuntamiento ha extendido las ayudas para sufragar los gastos de la 'escola matinera', el servicio que ofrecen los centros educativos para que los padres puedan llevar a sus hijos al colegio antes de que comiencen las clases, a los alumnos de 3-6 años.

Hasta ahora, el consistorio únicamente ofrecía -desde el curso 2024-2025- esas ayudas a los menores de 0 a 3 años.

Así lo ha anunciado este miércoles la alcaldesa, María José Catalá, durante un desayuno informativo por el inicio del curso escolar en el que ha hecho balance de las iniciativas impulsadas por el gobierno municipal.

La primera edil ha subrayado el "esfuerzo" realizado por su equipo en este ámbito y su "apuesta sin precedentes por las familias" para garantizar la conciliación familiar.

En total se han destinado más de 7 millones de euros para cubrir escolarización, comedor, matineras y julio en Educación Infantil, en la que es "la convocatoria de ayudas escolares más importante de los últimos años", ha subrayado.

En esa "apuesta clara por la conciliación", la responsable municipal ha valorado la decisión "revolucionaria" de la Generalitat de impulsar "la gratuidad de la educación de 0 a 3 años" y ha señalado que eso permite al Ayuntamiento destinar más recursos a otras partidas educativas y dejar así las ayudas a "toda la Educación Infantil cubierta".

"Eso sí es hablar de conciliación", ha insistido.

Además, el curso escolar 2026-2027 arranca en Valencia "con novedades"; entre ellas la apertura de dos nuevos centros educativos: la Escuela Infantil Municipal del Cabanyal (34 alumnos matriculados) y el nuevo CEIP Fernando de los Ríos en Malilla (202 alumnos matriculados).

La alcaldesa ha asegurado que comenzar un curso de este modo "es algo que no se había visto en esta ciudad desde hace muchos años, ya que en los 8 años del anterior gobierno -con Compromís y PSPV- no se construyó ningún colegio de los nueve previstos en el Plan Edificant".

"Y no solo no se construyó ningún colegio, sino que además se dejaron infrafinanciados los proyectos previstos", ha añadido.

Catalá ha comentado que para paliar esa "falta de presupuesto", "ha sido necesario hacer modificaciones por casi 12 millones de euros (11.928.000 euros) para poder aprobar los proyectos".

Colegios nuevos

Durante este mandato, ha proseguido la alcaldesa, han arrancado las obras de dos centros educativos "que estarán en el próximo curso y que eran una reivindicación histórica".

Se ha referido a "la rehabilitación integral del CEIP San José Calasanz, con un presupuesto de 5,2 millones de euros, y del nuevo Colegio Santo Ángel de la Guarda, que sustituirá al actual que se encuentra en aulas prefabricadas y que tendrá capacidad para unos 700 alumnos, con un presupuesto de más de 10 millones de euros".

La primera edil ha expuesto, asimismo, que durante su mandato se ha ejecutado también la ampliación y reforma del CEIP Carles Salvador, que empezó en el curso 2024-2025 y para la que se destinaron 1,4 millones de euros con el fin de crear tres aulas de Infantil, una sala de usos múltiples y un aula para niños de 2 años.

También se amplió la cocina y el comedor, se renovó el patio deportivo y se crearon porches de sombra.

Igualmente, ha aludido a la reforma y adecuación de la Escuela Infantil Municipal SOLC (2025) y a las obras de reforma y adecuación de la Escuela Infantil Municipal Pardalets, que incluye la instalación de la climatización en todas las aulas.

"Frente a los cero colegios del anterior gobierno del Plan Edificant, este ha terminado dos, ha iniciado la construcción de dos más y ha abierto una nueva escuela infantil", ha concluido María José Catalá.

En esta línea, ha agregado que "el año pasado se aumentó en un 75% el presupuesto destinado al mantenimiento de los colegios" para llegar "a 4.900.000 euros al año frente a los 2.800.000 euros anuales de la anterior contrata".

"Creo que la inversión en educación pública habla por sí sola", ha declarado la alcaldesa.

Más ayudas

La dirigente ha remarcado el aumento de las ayudas a la escolarización durante los últimos tres años, con un incremento de las becas comedor del 71 % -pasando de 3,1 millones de euros en el curso 2023-2024 a un presupuesto de 5,4-.

Así, ha detallado que ese aumento ha permitido al Ayuntamiento "llegar al doble de beneficiarios y alcanzar el récord de más de 6.000" -en el último curso del anterior gobierno los beneficiarios fueron 3.100-.

Catalá ha dado cuenta además de las ayudas a las escuelas de julio.

"Durante este mandato, hemos duplicado el presupuesto -322.000 en 2022, a más de 700.000 euros en el último curso-. Y eso nos ha permitido alcanzar un récord de beneficiarios: 5.904. (+10,2%)", ha señalado.

En cuanto a las ayudas matineras, ha explicado que se crearon hace dos cursos por primera vez, y "como novedad de este año" los alumnos de 2º ciclo de educación infantil pueden pedir también esta subvención.

"Los alumnos de 3-6 también se pueden beneficiar de estas ayudas que hasta el momento eran para los niños y niñas de 0-3 años", ha puntualizado.

Por lo que respecta a las ayudas a las familias para comprar el material escolar, se han incrementado un 20%. De ellas -ha apuntado- se han beneficiado más de 3.000 alumnos, con ayudas que van de 100 a 120 euros.

"Y, por primera vez, en este mandato hemos instaurado escuelas de verano y de Pascua gratuitas en los Colegios Municipales y Escuelas Infantiles Municipales", ha resaltado Catalá.