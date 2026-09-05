Radiografía de la Valencia comercial: 115.000 negocios y fuerte volatilidad con 19.000 aperturas y 12.500 cierres

Valencia ha alcanzado un récord con casi 115.000 comercios y servicios, pero este crecimiento no es estable, ya que está marcado por una fuerte corriente de rotación comercial: se abrieron 18.802 locales, pero se cerraron 12.585 en solo un año.

Esto significa que en la ciudad, de media, abre un negocio cada media hora y cierra otro cada 40 minutos.

Así se desprende del Censo de Actividades Económicas del Ayuntamiento a 1 de enero de 2026, que revela que las persianas se levantan y se cierran a una velocidad vertiginosa, especialmente en Ciutat Vella y en L'Eixample, los dos grandes epicentros del ocio y la gastronomía.

Concretamente, el centro de la ciudad cerró el ejercicio con un stock total de 13.488 actividades de comercio y servicios. Se registraron 1.973 nuevas altas fiscales en un solo año, frente a 1.272 bajas definitivas.

Además, 122 empresas se mudaron su sede fiscal fuera del distrito de Ciutat Vella hacia otra zona de la ciudad

Un comportamiento prácticamente idéntico se observa en L'Eixample, que alcanzó los 13.372 comercios y una rotación constante con 1.905 aperturas y 1.318 persianas bajadas. 348 empresas cambiaron su sede fiscal a otra zona de la ciudad.

Esta alta tasa de rotación apunta a un proceso acelerado de sustitución a pie de calle. La escalada de los precios de los locales en alquiler y la competencia hacen que muchos comercios de proximidad con menor margen de beneficio claudiquen con mayor rapidez y se reemplacen de forma casi instantánea por franquicias o nuevos negocios de hostelería.

El 'boom' comercial

Más allá de la agitación diaria de los barrios de moda, las cifras del informe del Ayuntamiento demuestran que el sector servicios de Valencia se encuentra en su momento de mayor volumen histórico.

El segmento específico de Comercio y Servicios de la ciudad ha experimentado una sólida expansión durante el último lustro hasta representar el 67% de todo el tejido empresarial de la capital. Le sigue el sector de Servicios Profesionales con un 21,7% (37.153 actividades). Entre ambos concentran casi el 90% de la economía de la ciudad.

A 1 de enero de 2026, la ciudad alcanzó la cifra récord de 114.475 actividades de comercio y servicios activas.

Esto representa un crecimiento del 5,74% interanual en comparación con las 108.259 actividades registradas a principios de 2025 y del 21,47% respecto a 2022, lo que supone la incorporación neta de 20.236 nuevos negocios de servicios en apenas cuatro años.

Si analizamos el censo general de actividades de la ciudad (que además del comercio incluye industria, construcción, profesionales o ganadería), el volumen total de Valencia escala hasta las 170.930 actividades activas en 2026, frente a las 161.058 de 2025 y las 140.899 registradas en 2022.

¿De qué tipo son?

Aunque la estadística no detalla la tipología exacta de cada nueva alta diaria, sí permite identificar cuáles son las grandes especialidades comerciales que sustentan la fisionomía urbana y el consumo en la ciudad.

El gran motor es el comercio al por menor de productos industriales no alimentarios, que engloba moda, calzado, perfumería, artículos para el hogar, tecnología o papelería, que concentra las 12.236 actividades operativas.

La segunda gran fuerza urbana corresponde a la gastronomía y el ocio: los servicios de alimentación y restauración registran 7.824 licencias activas en el término municipal.

El tercer gran pilar lo constituye el comercio minorista de alimentación, bebidas y tabaco, que abastece el día a día residencial de los vecindarios.

Distribución de las altas en 2026 por barrios Ayuntamiento de Valencia

Por barrios

Según el informe oficial, el barrio donde más creció el comercio en 2026 fue Sant Francesc, el centro histórico. Cerró el año con 6.372 actividades de servicios, apuntándose un crecimiento neto espectacular de 443 locales en doce meses.

Su fuerza reside en sus 788 nuevas altas y en su inmenso poder de atracción: consiguió captar 313 traslados de negocios provenientes de otras áreas. Se trata del barrio comercial y de servicios más importante de la ciudad.

Asimismo, destaca Benicalap, que se consolida como el gran polo de crecimiento residencial y comercial de la zona norte, sumando 217 comercios netos (hasta alcanzar los 3.305 locales de servicios) gracias a una altísima natalidad de 552 nuevas altas.

La Xerea (con 145 nuevos), Ciutat de les Arts i les Ciències (138), Arrancapins (135), Gran Via (133) y Malilla (129) completan la lista de los vecindarios más dinámicos y demandados por los nuevos emprendedores.