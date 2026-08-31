Caballero pide "respeto para el trabajo de los bomberos" ante las críticas de la oposición por la gestión del incendio de El Saler

Caballero junto a los bomberos en el incendio de El Saler. Ayuntamiento de Valencia

Con el incendio de El Saler de Valencia todavía sin estar oficialmente extinguido, los grupos de la oposición han cargado contra la gestión de la emergencia por parte del gobierno local.

Compromís señaló directamente al concejal de Prevención y Extinción de Incendios, Juan Carlos Caballero, al que le pidió explicaciones respecto a "cómo un conato acabó siendo el peor incendio en la Devesa".

El edil del PP, por su parte, contestó pidiendo al partido nacionalista que "respete el trabajo de los bomberos que se están jugando la vida luchando contra el fuego".

La portavoz de Compromís en el consistorio, Papi Robles, afirmó que "incluso la Asociación Vecinal del Saler ha denunciado fallos en coordinación y estrategia del dispositivo de emergencias y ha exigido que se depuren responsabilidades políticas".

Robles, además, afirmó que "numerosos vecinos no entienden qué pasó en los momentos clave del incendio, cuando incluso relatan que los medios necesarios no estaban".

"Queremos saber quién decidió retirar medios cuando el giro del viento ya estaba anunciado y con qué información lo hizo", subrayó la edil.

Ante estas palabras, Caballero acusó a Compromís de "mentir para construir un relato que no se corresponde con la realidad de los hechos". En este sentido, negó rotundamente que se retiraran medios antes del cambio de viento, momento en el que "los Bomberos del Ayuntamiento continuaban trabajando sobre el terreno, los medios aéreos de la Generalitat ya estaban actuando y se habían solicitado refuerzos".

"Utilizar su trabajo y una emergencia de estas características para intentar obtener rédito político no solo es irresponsable, sino que supone un desprecio hacia quienes estuvieron en primera línea combatiendo el incendio", dijo el concejal.

Inversiones

Por otra parte, Compromís denunció que "la ejecución de inversiones del Servicio Devesa-Albufera era, a 31 de julio, de tan solo un 5,44% del total previsto, mientras la concejalía (gestionada por Vox) ha renunciado este año a solicitar las ayudas autonómicas del Fons Estratègic Municipal de Prevenció d'Incendis".

Desde el otro grupo de la oposición en el consistorio, el PSPV-PSOE, la edil Elisa Valía afeó que Catalá "ha bloqueado durante los tres años de su mandato la ampliación de la red de cañones de agua del proyecto Sideinfo para proteger la Devesa".

"Anunció en noviembre de 2023, cuando comenzó a instalarse el sistema que dejó preparado el anterior gobierno, que ampliaría la instalación hasta alcanzar entre 40 y 50 cañones, pero tres años después no existe ni proyecto ni dotación presupuestaria para hacer realidad aquel compromiso", criticó.

Caballero, por su parte, destacó que "el presupuesto destinado a Bomberos se ha triplicado hasta los 16 millones de euros este año". "Si alguien dejó durante años El Saler convertido en un polvorín fue la izquierda, que durante ocho años fue incapaz de desarrollar un verdadero proyecto de protección de la Devesa", añadió.

Sobre los cañones antiincendios, el concejal afirmó que fue el anterior gobierno local "el que mantuvo este sistema paralizado durante cinco años". "Los 11 cañones que actualmente protegen la Devesa se han instalado con el actual gobierno municipal. Existe ya un proyecto real para continuar ampliando el sistema y eso es lo que les molesta", zanjó.

Al respecto, explicó que "existen documentos que acreditan que el anterior gobierno llegó a denegar a Bomberos la inclusión de los cañones en el Plan de Prevención".