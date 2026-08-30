Valencia está en obras: antes de 2027 acabarán las actuaciones en Colón y Pérez Galdós y empezarán las de San Agustín

La ciudad de Valencia está inmersa en una importante transformación urbana con varias obras clave en marcha. Es el caso de la remodelación de las avenidas Giorgeta y Pérez Galdós y de la calle Colón, a la que se sumará la intervención en la plaza de San Agustín, prevista para este otoño.

Sin embargo, consciente de las molestias que suponen para el vecindario y para el tráfico, el Ayuntamiento pretende concluir las obras en las vías principales antes de que finalice 2027.

De esta manera, el calendario con el que trabaja es reabrir al tráfico completamente la avenida Pérez Galdós y la de Giorgeta durante la segunda mitad de septiembre, coincidiendo con la vuelta al cole, aunque los trabajos continúen y se dén por finalizados en diciembre.

Precisamente, esta remodelación integral es uno de los proyectos estrella en materia de movilidad y urbanismo de la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá. Con un presupuesto de 24 millones de euros, afecta a casi 100.000 metros cuadrados y dos kilómetros de longitud.

Esta vía, por la que suelen circular unos 50.000 vehículos diarios, tenía unas aceras estrechas y escasas zonas de sombra. Además, el anterior gobierno había adoptado una serie de soluciones temporales, ampliando las aceras gracias a habilitar un espacio para el peatón sobre la calzada.

Obras en Giorgeta y Pérez Galdós Ayuntamiento de Valencia

Las obras, que encaran su recta final tras 14 meses, han supuesto el cambio del pavimento a uno fonoabsorbente, la ampliación de las aceras, la construcción de nuevas zonas verdes y la sustitución del carril bici por uno segregado.

Los vecinos y comerciantes de la zona cuentan ya los días para que la normalidad vuelva a estas avenidas, donde ya pueden observarse muchas de las mejoras.

Calle Colón

Junto a esta gran obra, el Consistorio tiene en marcha la de la calle Colón, principal eje comercial de la capital. Esta remodelación se inició el pasado mes de junio y la previsión es que finalice antes de la campaña navideña.

Con una inversión de 2 millones de euros, el objetivo, según el equipo de gobierno, es "reconquistar las aceras para el peatón". Para ello, se están retirando los "elementos impropios", como horquillas aparcabicis y motos, o estaciones de Valenbisi.

La reforma afecta a un ámbito de intervención de 21.900 metros cuadrados (calle Colón, la plaza de los Pinazo y calle Cerdán de Tallada). Según fuentes municipales consultadas por EL ESPAÑOL, el porcentaje de avance en cuanto a las aceras es del 55%. Además, se está sustituyendo el pavimento por uno fonoabsorbente.

Recreación del antes y después de la calle Colón de Valencia Ayuntamiento de Valencia

Una de las principales novedades es la instalación del sello Valentia en el pavimento, la nueva identidad urbana que estará presente en las actuaciones estratégicas del centro histórico.

Además de estos dos grandes proyectos, el Ayuntamiento tiene en marcha la ejecución del camino ciclopeatonal del Grau, del Oceanográfico al Puente de los Astilleros, y la urbanización de los viales, redes y espacio público para las nuevas parcelas de Malilla Sur.

Por otra parte, a principio de agosto concluyó el reasfaltado integral de la Gran Vía Marqués del Turia, una actuación de 22.000 metros cuadrados y un presupuesto de 1,2 millones de euros.

Era la primera intervención sobre esta arteria que hacía el Ayuntamiento desde hace 36 años.

San Agustín

El siguiente paso en esta materia será la renovación de otra plaza céntrica, la de San Agustín. El equipo de urbanismo tiene previsto reunirse con la empresa encargada de la reforma en breve con el objetivo de aprobar el calendario de actuación.

El presupuesto será de casi 15 millones de euros y transformará más de 30.000 metros cuadrados, ampliando la superficie peatonal y ganando zonas verdes.

Render de la nueva plaza San Agustín. EE

Se ejecutará en tres fases. La primera será en la propia plaza. A mitad de 2027 se iniciará la segunda fase, que afecta a la calle San Vicente entre la plaza de España y Guillem de Castro. Finalmente, se actuará sobre la avenida del Oeste, que perderá un carril para el vehículo.

De esta manera, si se cumplen los plazos, la alcaldesa del Cap i Casal optará a la reelección con sus proyectos estrella en materia de movilidad finalizados o ya en marcha, a excepción de la esperada actuación sobre la plaza del Ayuntamiento, que se ha aplazado para la próxima legislatura.