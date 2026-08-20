Valencia reabre al tráfico el tramo entre la calle Cuenca y San Vicente tras 14 meses de obras en Pérez Galdós

Las obras de las avenidas de Pérez Galdós y Giorgeta de Valencia avanzan con la reapertura al tráfico de un nuevo tramo este viernes. Concretamente, los vehículos podrán circular desde la calle San Vicente hasta la calle Cuenca.

La actuación se inició el pasado mes de junio, con una previsión de duración de 14 meses, aunque se ha prolongado tres meses, hasta el próximo 16 de diciembre, debido a que la plantación de árboles no puede hacerse durante el verano por las altas temperaturas.

Sin embargo, la previsión con la que trabaja el Ayuntamiento de Valencia es reabrir por completo la circulación en septiembre, coincidiendo con la vuelta al cole.

Las causas de dicho retraso en la finalización completa de la intervención, según fuentes del consistorio, son, además de no poder plantar en verano, la paralización de algunos trabajos por motivos de seguridad durante episodios de fuertes lluvias o alertas por vientos o calor.

Además, la coincidencia con las actuaciones que realizan compañías externas en la misma zona han ocasionado retrasos y afecciones que no estaban previstas.

Plano de la zona reabierta EE

La obra

Se trata de una intervención compleja que afecta a casi 100.000 metros cuadrados y más de dos kilómetros de longitud. Es una de las arterias principales de la ciudad que conecta el antiguo cauce del río Turia con la zona sur, donde está la estación del AVE Joaquín Sorolla.

Además, es uno de los puntos con mayor densidad de tráfico, por lo que las obras han obligado a numerosos desvíos y colapsos de otras zonas, como la Gran Vía Fernando el Católico o el Bulevar Sur.

El proyecto, que cuenta con un presupuesto total de 24 millones de euros, se está ejecutando por fases, para evitar el cierre total de la vía. Los trabajos comenzaron el 30 de junio de 2025.

Inicio de las obras de Pérez Galdós. Ayuntamiento de Valencia

Las dos avenidas tendrán pavimento fonoabsorbente, que reducirá la contaminación acústica del tráfico. También se ampliarán las aceras, mejora que ya puede observarse a lo largo de Giorgeta, donde ya están instaladas las baldosas hidráulicas.

En cuanto a las zonas verdes, se habilitarán tres zonas con parques infantiles. Asimismo, se eliminará el carril bici que había para sustituirlo por uno segregado de 2,4 kilómetros de doble dirección y se instalarán 15 paradas de autobuses.

Además, se pasarán de 24 a 26 pasos de peatones y se renovará la iluminación, los semáforos y el alcantarillado.

La actuación prevé la adecuación de más de 600 árboles nuevos en un total de 6.800 metros cuadrados de zonas verdes; y, además, se mantendrá la práctica totalidad (90%) de las palmeras existentes en la mediana.

Bono comercio

El Ayuntamiento de Valencia ha diseñado una campaña especial de Bonos Comercio para la zona de estas vías, con el objetivo de apoyar al comercio en esta zona que lleva más de un año soportando los inconvenientes de las obras.

Esta iniciativa cuenta con un presupuesto de 300.000 euros y se emitirán 10.598 bonos por valor de 50 euros cada uno.

Al hacer las compras en los comercios asociados, cada persona puede pagar con su bono de 50 euros, del que solo aporta 25 euros de su bolsillo, y el resto corre a cargo de la subvención municipal.