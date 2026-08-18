El Ayuntamiento de Valencia concede las licencias para construir las primeras 164 viviendas del PAI de Moncayo

Primer paso para la construcción de cerca de 200 viviendas en el PAI de Moncayo, ubicado en el barrio de La Raiosa. El Ayuntamiento de Valencia ya ha concedido las primeras licencias de obra para uso residencial solicitadas para tres parcelas del ámbito.

Así lo ha asegurado el concejal de Urbanismo, Vivienda y Licencias y alcalde en funciones de Valencia, Juan Giner, durante su visita a las obras del PAI de Moncayo, donde, tras acabar con la "acera de la muerte", ahora están previstas tres promociones de viviendas

En conjunto, estas tres parcelas suman 164 viviendas en promociones de 82, 54 y 28 viviendas, lo que acerca la construcción de los primeros inmuebles del PAI.

"La movilización de suelo para construir vivienda es uno de los ejes del Plan + Vivienda. Este equipo de gobierno ha impulsado el desarrollo de 18 PAI, algunos de los cuales llevaban años bloqueados, y el PAI de Moncayo es un ejemplo claro de que se hacen realidad y pronto se traducirán en nuevas viviendas para nuestros vecinos y vecinas", ha señalado Giner.

Además, ha recordado que en este caso el desarrollo del sector "resuelve un problema histórico para los vecinos y vecinas como la acera de la muerte".

El PAI de Moncayo es una actuación de regeneración urbana que sustituye antiguas naves y edificaciones degradadas, junto a la playa de vías, por nuevos viales, zonas verdes y viviendas en la confluencia entre la calle de Sant Vicent y la calle de la Pianista Iturbi, ha indicado el consistorio en un comunicado.

La reparcelación fue aprobada por la Junta de Gobierno Local el 18 de octubre de 2024 y las obras de urbanización, iniciadas en septiembre de 2025, finalizan ahora para dar paso a la fase de construcción.

Inversión de 1,5 millones

Sobre una superficie de 8.564 m2 y una edificabilidad de 21.798 m2 de techo, el proyecto prevé cerca de 200 viviendas, con una inversión en urbanización de 1.582.064 euros.

La actuación destina 4.951,01 m2 a suelo de uso público, de los que 1.088,46 m2 son zonas verdes y espacios libres y 3.208,77 m2 a red viaria de prioridad peatonal.

Visita de Juan Giner a las obras del PAI de Moncayo. Ayuntamiento de Valencia

La nueva urbanización incorpora equipamientos de uso cotidiano, como cinco áreas de juegos infantiles, seis aparatos biosaludables, doce bancos, 47 aparcabicis y una fuente, además de arbolado y espacios peatonales que mejoran la calidad del entorno.

Desde el Cap i Casal subrayan que el PAI de Moncayo se enmarca en el Plan + Vivienda del Ayuntamiento de Valencia, cuyas principales líneas de actuación son la activación de programas de actuación integrada (PAI) para movilizar suelo --18 de forma simultánea--, la agilización de las licencias urbanísticas para acelerar la construcción de nuevas viviendas y el impulso de nuevas fórmulas para ampliar la oferta de vivienda protegida y asequible.

El PAI de Moncayo reúne dos de esos ejes, como son la movilización de suelo a través de un programa de actuación integrada y la tramitación ágil de las primeras licencias, e incorpora, además, la resolución de un problema histórico para el vecindario.