El Ayuntamiento de Valencia retira numerosos residuos metálicos del viejo cauce del Turia: vallas, carros o somieres

El Ayuntamiento de Valencia, a través del Servicio del Ciclo Integral del Agua y de la contrata Sanejament de València, ha llevado a cabo una intervención extraordinaria de limpieza en el viejo cauce del río Turia.

Una actuación en la que se ha retirado una importante acumulación de residuos metálicos y voluminosos localizada en el agua, bajo el puente de las vías ferroviarias del norte.

El operativo se ha desarrollado frente al aliviadero de la estación de bombeo de Eivissa, después de que los servicios municipales detectaran una "presencia inusual" de objetos, tanto flotantes como sumergidos.

Para acometer los trabajos se ha movilizado el camión destinado al mantenimiento de las rejas de desbaste de las acequias de la ciudad, según ha precisado el consistorio en un comunicado.

Durante la intervención, el personal encargado ha extraído vallas protectoras, carros de la compra, placas de señalización viaria y somieres, además de maderas, plásticos y redes de pesca abandonadas.

Una vez concluida la limpieza, los materiales recuperados se han trasladado en camiones municipales a las instalaciones centrales de la empresa responsable del servicio.

Allí, el personal ha procedido a separar y clasificar manualmente los distintos elementos para depositarlos en los contenedores correspondientes y garantizar su adecuada gestión y reciclaje.

La actuación, según han resaltado desde el consistorio, ha permitido restablecer el flujo adecuado del agua en las instalaciones de desbaste, reducir el impacto de los desechos acumulados y reforzar la prevención frente a eventuales riesgos ambientales o bloqueos ocasionados por las lluvias.

"Actuación extraordinaria"

El concejal del Ciclo Integral del Agua, Carlos Mundina, ha resaltado que se trata de una "actuación extraordinaria con la que damos respuesta a una acumulación poco habitual de objetos en el interior del agua y recuperamos las condiciones adecuadas de este punto del viejo cauce".

"No se limita a retirar residuos: también contribuye a proteger el cauce, favorece el correcto funcionamiento de las infraestructuras de desbaste y ayuda a prevenir posibles obstrucciones ante futuros episodios de lluvia", ha subrayado.

El edil ha agradecido "la labor y la capacidad de respuesta del personal que participó en el dispositivo" y ha apelado a la colaboración ciudadana para mantener en buen estado este espacio. "Cuidar el viejo cauce es una responsabilidad compartida", ha recalcado.

"Abandonar objetos en el entorno perjudica al medio ambiente, dificulta las tareas de conservación y puede afectar a las infraestructuras hidráulicas", ha concluido.