Abre en Valencia la primera tienda de una reconocida marca: tendrá 320 m2 y generará 15 empleos

Mango inaugura este viernes, y por primera vez en Valencia, una nueva tienda física Mango Home.

El establecimiento, que tendrá una superficie de venta de cerca de 320 metros cuadrados, se ubicará en la calle Cirilo Amorós de la capital del Turia.

Con esta apertura, la firma pretende "afianzar el posicionamiento de la línea de hogar en el mercado español y reforzar la oferta comercial de la zona", según informó la empresa en un comunicado.

La puesta en marcha del nuevo local está alineada con los objetivos de su Plan Estratégico 4E 2024-2026, e impulsará la creación de hasta 15 puestos de trabajo.

La directora de Mango Home, Nuria Font, explicó que la apertura es un paso importante para el crecimiento territorial: "Estamos apostando por el gran potencial de esta línea y, con este nuevo espacio en la calle Cirilo Amorós, acercamos nuestro universo de hogar contemporáneo y acogedor a un público cada vez más amplio".

Con la de Valencia, ya son ocho tiendas físicas de Mango Home en España. La compañía tiene como objetivo superar la decena de establecimientos propios en todo el país este 2026.

Desde el lanzamiento en 2021 de la línea del hogar, la firma ha triplicado su tamaño y opera en más de 30 mercados a través del canal digital.

El catálogo ha pasado de 1.600 productos en 2024 a cerca de 6.000 referencias actuales, tras añadir categorías como iluminación, fragancias y artículos infantiles.