Las obras en Marqués del Turia de Valencia entran en su recta final con los más de 22.000 m2 de asfalto fonoabsorbente

Imágenes del asfaltado de la Gran Vía Marqués del Turia de Valencia. EE

El reasfaltado integral de la Gran Vía Marqués del Turia de Valencia ha entrado en su recta final. La colocación de la última capa de pavimento fonoabsorbente culminará la renovación completa de uno de los principales ejes de la capital.

El concejal de Urbanismo, Vivienda y Licencias, Juan Giner, supervisó en la noche del miércoles el avance de estos trabajos, que finalizarán a mediados de agosto desde su inicio el pasado 22 de junio.

El asfaltado se ejecuta con dos máquinas que trabajan de forma simultánea, gracias a un sistema novedoso que evita las juntas en el firme y garantiza una capa de rodadura homogénea.

Previamente se llevó a cabo la renovación de bordillos y rigolas.

Los últimos trabajos se seguirán desarrollando en horario nocturno, de domingo a jueves y sin actividad las noches de viernes y sábado, para minimizar las molestias al vecindario.

Se trata de la primera intervención integral en la vía en más de tres décadas, que abarca 22.126 metros cuadrados en el tramo comprendido entre la avenida de Jacinto Benavente y la confluencia de la avenida del Regne de València con la calle de Russafa.

Las obras, ejecutadas por Pavasal, cuentan con una inversión municipal de 1,24 millones de euros y comenzaron el pasado 22 de junio, una vez finalizado el curso escolar "para reducir el impacto en la zona".

Imágenes del asfaltado de la Gran Vía Marqués del Turia. EE

"Para los vecinos, el uso de asfalto fonoabsorbente supone ventajas directas porque reduce hasta en 10 decibelios el ruido del tráfico rodado, mejora la adherencia y la seguridad vial, y permite rebajar hasta un 20 % las emisiones de CO₂ asociadas a la circulación, en favor de un entorno más silencioso, más seguro y más sostenible", ha recordado Giner.

Más de 130.000 m2

La intervención se enmarca en la estrategia municipal de extender el pavimento fonoabsorbente en las grandes vías y en los nuevos desarrollos urbanos.

En conjunto, el Ayuntamiento ha impulsado la colocación de más de 130.000 metros cuadrados de este tipo de firme en distintos puntos de la ciudad, como la calle Colón, el eje Pérez Galdós-Giorgeta, la avenida de les Corts Valencianes, General Avilés en Campanar y el PAI de Malilla Sur.

El calendario y el plan de obra se han coordinado con la asociación vecinal del Pla del Remei-Gran Vía, con representantes del comercio del centro, la Delegación de Movilidad y la empresa adjudicataria.

Además, las seis paradas de la EMT del entorno se han mantenido operativas durante toda la intervención, con traslados puntuales para adaptarse al avance de los trabajos, sin suprimir ninguna.