Confirmado: estos son los festivos locales que se disfrutarán en Valencia en el año 2027

Valencia repite un año más los días que serán fiesta en la capital: el Ayuntamiento ha aprobado el viernes 22 de enero, día de Sant Vicent Màrtir, y el lunes 5 de abril, día de Sant Vicent Ferrer, como festivos locales para 2027.

Este punto del orden del día ha salido adelante con el voto a favor del equipo de gobierno municipal que forman PP y Vox. Desde la oposición, Compromís ha votado en contra y el PSPV-PSOE se ha abstenido.

Durante el debate de este asunto, el grupo municipal de Compromís ha presentado una propuesta alternativa que ha sido rechazada por el ejecutivo local: planteaba declarar como festivo el día 18 de marzo, víspera de San José.

Esta iniciativa, que ha contado con el respaldo de los socialistas, señalaba trasladar la festividad de San Vicente Mártir a domingo, como sucede con el Corpus Christi o el día de la Virgen de los Desamparados, y pasar el festivo a la semana fallera.

De esta manera, la coalición política proponía "comunicar al Arzobispado de Valencia la voluntad de aplicar ya en 2027 el acuerdo existente para celebrar los actos festivos de San Vicente Mártir en domingo". En el caso del próximo año, se realizarían el 24 de enero.

Para Compromís, la celebración de ese día "en un festivo general ayudará a reforzar la participación en los actos, tal y como históricamente ha pasado con la festividad del Corpus Christi o la Virgen de los Desamparados".

Además, el grupo instaba a pasar el festivo local del 22 de enero al día 18 de marzo, víspera de San José y último de las Fallas, "con el objetivo de favorecer una mejor convivencia y conciliación laboral con la fiesta fallera" y "previa consulta con el Consejo Social de la Ciudad".

El PSPV-PSOE se ha sumado a esa opción, para tener "la posibilidad de incorporar un día festivo laboral a las Fallas".

Respecto a la celebración del día de San Vicente Ferrer en 2027, tanto Compromís como los socialistas han aceptado que siga manteniéndose el lunes 5 de abril.

Ayudas al alquiler

El pleno ha aprobado una moción del concejal de Urbanismo para que los técnicos municipales estudien la conveniencia de que la convocatoria de ayudas al alquiler de viviendas en la ciudad de Valencia sea anual o bianual y, si procede, proceder al cambio en la próxima convocatoria.

La moción finalmente aprobada es una alternativa a la presentada inicialmente por el grupo Compromís, que pedía la derogación del carácter bianual de las ayudas y revisar también los criterios de concesión para detectar la precariedad o vulnerabilidad real de las personas que las soliciten.

En este punto ha intervenido un representante de la plataforma de afectados por la hipoteca, que ha pedido que el pleno apruebe en el mes de septiembre "un plan de choque para hacer frente a una emergencia habitacional que está causando una situación de desesperación".

Plan director de la EMT

El hemiciclo también ha dado el visto bueno a la moción presentada del grupo popular que pide continuar la implementación del Plan director de la EMT y del plan de inversiones previsto, así como la aplicación del convenio colectivo de la empresa y de las mejoras sociolaborales que incluye.

El texto aprobado es una alternativa al presentado inicialmente por Compromís, que pedía la aprobación de la ordenanza de la zona de bajas emisiones y la renuncia a incorporar más tráfico rodado a la ciudad en los nuevos planes de desarrollo previstos, como en la avenida del Poeta Federico García Lorca y en el PAI del Grau.

También se ha dado el visto bueno a una moción para convocar de forma periódica la mesa municipal para la prevención del suicidio, que había presentado inicialmente el grupo socialista para la convocatoria inmediata de la mesa, que no se ha reunido desde 2023.

En este punto ha intervenido Concepción Martínez Javaloyes, de la Asociación Vecinal, Cultural y de Consumidores de Patraix, quien ha afirmado que "el Ayuntamiento debería ser un gran baluarte contra el suicidio".

También Solange Godoy, de la Federación de Asociaciones de Madres, Padres y Personas Tutoras de Alumnado de la Provincia de València, ha asegurado que la prevención del suicidio "necesita compromiso institucional" y considera de "difícil de comprender que la mesa municipal no se haya reunido desde el año 2023".

Reprobar a Badenas

El pleno ha rechazado las mociones de Compromís y el PSPV-PSOE para reprobar la actuación del concejal de Vox Juan Manuel Badenas por acceder a la sede del Sindicato de Estudiantes de València.

Representantes de la Federación de Estudiantes de la Comunitat Valenciana y de la Asociación de Mujeres Libres y Combativas del País Valenciano, que comparten sede con la Federación de Estudiantes, han calificado la actuación del edil de "escuadrón fascista".

Asimismo, se ha rechazado la petición socialista de reabrir la comisión municipal de investigación sobre la dana de 2024.

Representantes de las asociaciones y entidades de defensa de las víctimas de la dana han preguntado "por qué el Ayuntamiento no envió a los Bomberos y a la Policía Local a auxiliar el vecindario de La Torre" la noche del 29 de octubre.