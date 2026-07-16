Pérez Llorca y Catalá firman un plan de reconstrucción para La Torre con 1.206 nuevas viviendas protegidas

Pérez Llorca y María José Catalá, durante la firma de un protocolo de colaboración para impulsar la reconstrucción de La Torre. Europa Press / Rober Solsona

Un Plan Especial Urbanístico de Reconstrucción (PEUR) en La Torre, que prevé la construcción de 1.206 viviendas de protección pública y 7.000 metros cuadrados de equipamientos públicos.

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, han firmado este jueves en el Palau de la Generalitat un protocolo para desarrollar un PEUR en esta pedanía afectada por las inundaciones de la dana del 29 de octubre de 2024.

Pérez Llorca ha resaltado que esta iniciativa responde a "dos necesidades que para el Consell son dos prioridades principales": la reconstrucción de las localidades damnificadas por la dana y la vivienda.

Con este PEUR, las dos administraciones -Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia- impulsarán la construcción de 1.206 nuevas viviendas de protección pública, de las que 981 se destinarán a la venta y otras 225 a alquiler asequible.

El plan ofrecerá nuevas oportunidades residenciales a las familias afectadas y facilitará el acceso a la vivienda en el área metropolitana de Valencia, con nuevos equipamientos públicos y el desarrollo de entornos urbanos "más seguros y preparados" ante futuras emergencias.

Incorporará, además, criterios de seguridad más estrictos: las viviendas se elevarán para hacerlas más resilientes y no contarán con aparcamientos subterráneos.

Las actuaciones se desarrollarán bajo la figura del PEUR, una herramienta normativa creada en la Ley 2/2025 de Medidas Urbanísticas Urgentes de la Generalitat para favorecer las tareas de recuperación y cuyo objetivo es facilitar la creación y ordenación de suelo finalista.

Este mecanismo "permite acortar plazos y ser mucho más ágiles que un plan general u otra normativa".

Reproche al Gobierno

Llorca ha destacado este protocolo como ejemplo de colaboración entre administraciones y ha subrayado que, "si hoy hemos sido eficientes y eficaces, es porque hemos sido capaces de cambiar la normativa con estos PEUR".

"Si eso se hubiese entendido en el Gobierno de España, posiblemente la reconstrucción hubiese sido más rápida", ha afirmado, antes de remarcar que su intención no es "confrontar", sino que es "lo que dice cualquier alcalde".

De este modo, el president ha reclamado al Gobierno de España que simplifique la Ley de Contratos o la Ley de Bases de Régimen Local para que los ayuntamientos puedan licitar con más rapidez y eficacia, ya que de los más de 1.700 millones transferidos por el Ejecutivo central a los consistorios para la reconstrucción, apenas se ha ejecutado en torno al 5%.

En este punto, el jefe del Consell ha resaltado que la Generalitat es la Administración "que más rápido ha actuado en la reconstrucción", con "el 90% de las obras civiles que tenía que hacer terminadas" y con el cien por cien de las iniciativas del Pla Endavant de su competencia en marcha.

Igualmente, se ha referido al Plan Vive de la Generalitat para desarrollar viviendas en la Comunitat Valenciana.

Una iniciativa en la que, según Llorca, la Generalitat ofrece instrumentos a los municipios "sin preguntar el color político" a los alcaldes y que "ha funcionado porque los primeros municipios ya tienen las viviendas en marcha".

Juanfran Pérez Llorca y María José Catalá firman un protocolo de colaboración para impulsar la reconstrucción de la pedanía de La Torre. Efe / Ana Escobar

Por su parte, el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha destacado que el plan para La Torre muestra "cómo la reconstrucción se puede convertir en una oportunidad".

Entre otras, "para aportar nuevos criterios de adaptación al cambio climático en el urbanismo de los municipios, abordar el reto estructural de falta de acceso a la vivienda y contribuir a la revitalización económica y social del entorno".

Inversiones en La Torre

Por su parte, la alcaldesa de Valencia ha asegurado que las dos administraciones comparten su "máxima prioridad de ampliar las oportunidades de todas las personas para acceder a una vivienda".

Para Catalá, el PEUR de La Torre es un proyecto que "mira al presente pero, sobre todo, al futuro".

La primera edil ha recordado que La Torre fue una de las pedanías que más sufrió las consecuencias de la dana y ha destacado que el consistorio ha destinado más de 30 millones de euros para renovar el alcantarillado, el saneamiento, recuperar infraestructuras viarias, caminos, alumbrado, estructuras sociales, culturales y deportivas.

Además, ha mencionado que el Ayuntamiento no se ha limitado a reparar lo que se perdió, sino a "construir un barrio más fuerte, más seguro y con más oportunidades".

"Es una oportunidad, primero para ampliar el parque de vivienda pública, para planificar el crecimiento de la ciudad, y permitirá actuar con agilidad para disponer de suelo urbanizado y consolidado", ha incidido.

La alcaldesa de València, María José Catalá, durante la firma de un protocolo de colaboración para impulsar la reconstrucción de la pedanía de La Torre. Efe / Ana Escobar

La alcaldesa ha subrayado que las 1.206 nuevas viviendas de este protocolo se suman a otras actuaciones del consistorio para aumentar la oferta de vivienda en la pedanía.

No obstante, ha recordado que en marzo se aprobó definitivamente la modificación del Plan Especial del Sector La Torre para permitir que las nuevas edificaciones cuenten con aparcamientos en altura.

"Es una decisión que responde a la necesidad de introducir en esa planificación de los futuros desarrollos urbanísticos criterios de resiliencia urbana frente a inundaciones", ha valorado.

En este sentido, ha señalado que en el marco del programa Más Vivienda la corporación ha invertido 11,7 millones de euros para ampliar el parque público mediante la adquisición de un edificio de nueva construcción de 134 viviendas y otros ocho inmuebles en otro edificio.

Además, ha dicho que la promoción de nuevas viviendas debe ir acompañada de "más servicios públicos e infraestructuras sanitarias o de transporte".

Y se ha referido a la nueva línea 59 de la EMT, que conecta Sociópolis con el centro, o la futura línea circular C-59 que unirá las tres pedanías afectadas con el corazón de la ciudad.

En la misma línea, ha apuntado que ya se está trabajando con la Conselleria de Sanidad para abrir un nuevo centro de salud en La Torre, que ya se ha incorporado a los presupuestos de la Generalitat.