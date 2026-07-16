Seis nuevos hoteles, 48 pisos turísticos y una pensión: Valencia acelera las licencias tras el fin de la moratoria

El Ayuntamiento de Valencia ultima la concesión de diez nuevas licencias de actividad para usos hoteleros. Concretamente, plantea la apertura de seis hoteles, un bloque de 46 pisos turísticos, dos pisos turísticos más y un hostal.

El Consistorio ha acelerado en la concesión de estos permisos tras el fin de la moratoria aprobada mientras se elaboraba la ordenanza de regulación de plazas hoteleras y ha sacado en las dos últimas semanas a información pública estas licencias de actividad.

La última, este miércoles, relativa a un hotel apartamento en el camino Hondo del Grao, 1B a manos de la empresa Stephouse Valencia Grao S.L.U. Este se suma a otro establecimiento del mismo tipo previsto para la calle Gayano Lluch, en el barrio de Benicalap.

Las otras licencias corresponden a un hotel en la plaza Antonio Cortis (en el distrito de Quatre Carreres), otro en la calle Naturalista Rafael Cisternas (en Exposición) y otro hotel de 4 estrellas en la avenida de Cortes Valencianas, frente al Palacio de Congresos de la ciudad.

A estos hay que añadirle el previsto en la calle San Vicente Mártir en el marco del PAI de Moncayo. Se trata de un hotel de 4 estrellas con un total de 63 habitaciones en la zona sur de la capital, una zona en desarrollo urbanístico.

Además, el Ayuntamiento está ultimando la licencia de actividad para una nueva pensión en la calle Pintor Vilar, en la Saïdia.

En cuanto a los apartamentos turísticos, tramita la concesión de un bloque de 46 en la calle Mestre Racional (en el barrio de Gran Vía) por la empresa Copla City Rental y de dos viviendas turísticas en los números 139 y 141 de San Vicente Mártir, a desarrollar por Servicios Inmobiliarios Valencianos Integrales S.L.

Balance

Según datos municipales, el Ayuntamiento ha aprobado la concesión de 51 licencias de obras y ambientales vinculadas a establecimientos hoteleros desde junio de 2023.

Los proyectos autorizados suponen 2.634 nuevas habitaciones a disposición de los turistas. Esto se traduce, según estas fuentes, en más de 5.400 nuevas plazas de alojamiento.

En conjunto, la inversión asociada supera los 400 millones de euros y tendrá un impacto directo en la actividad económica y el empleo con una previsión de más de 1.350 puestos de trabajo directos y más de 7.000 indirectos.

Vista aérea de la ciudad de Valencia. EP

La concesión de estas licencias se produce en un contexto de ordenación del alojamiento turístico tras la aprobación de una nueva normativa urbanística, una ordenanza calificada por el equipo de gobierno como "la más restrictiva de España".

Esta regulación establece tres candados que han de cumplirse simultáneamente y que impide la apertura de pisos turísticos en las zonas más saturadas.

El primero de ellos es que no superen el 2% del total de las viviendas del barrio y distrito; el segundo, que las plazas hoteleras no supongan más del 8% de la población; y el tercero, que no los pisos turísticos en bajos no superen el 15% de los locales comerciales de cada manzana.

Mapa de la ciudad

Según el mapa de la situación actual de la ciudad publicado por el Ayuntamiento de Valencia, diez barrios superan ya el límite marcado y no podrán abrir ni una vivienda turística más.

Los más saturados, sumando las viviendas de uso turístico (VUT) y los apartamentos turísticos (UAT), pertenecen al distrito marítimo y son el Grau y el Cabanyal-el Canyamelar. Le siguen Ayora, la Raiosa, la Roqueta, Morvedre y Monteolivete.

Tampoco se podría abrir ni un solo apartamento turístico más en la Malva-rosa, Beteró y Nazaret, ya que en el distrito de Poblats Marítims se supera el tope. Este mapa excluye Ciutat Vella, que cuenta con una regulación distinta.

Teniendo en cuenta el número de plazas hoteleras totales, que es el segundo filtro marcado por la ordenanza, están congestionados el Eixample, Poblats Marítims, Camins al Grao y Pobles de l'Oest.

Por barrios, superan ese 8% de plazas hoteleras en relación con el número de habitantes 12 barrios. Son el Pla del Remei, el Botànic, la Roqueta, Campanar, la Fonteta de Sant Lluís, Ciutat de Les Arts i de Les Ciències, el Grau, el Cabanyal, la Malva-rosa, Penya-roja, Beniferri y el Saler.

El resto de barrios, sin embargo, todavía tienen margen de crecimiento en cuanto a plazas hoteleras.